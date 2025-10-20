Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder über 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Kurz nach der Eröffnung kletterte der deutsche Leitindex um 0,85 Prozent wieder darüber und notierte bei 24.034 Punkten, nachdem er am Freitag zeitweise noch bis auf 23.684 Zähler abgerutscht war.

Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 0,65 Prozent auf 29.703 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag recht ordentlich zugelegt. Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten geholfen. Am Montagmorgen geben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb, wo der japanische Nikkei so hoch stieg wie noch nie. Für Erleichterung sorgte dort, dass sich in Japan nun doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet./ajx/stk