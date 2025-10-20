Amazon meldet Cloud-Störung - Online-Dienste weltweit betroffen

(Reuters) - Serverprobleme beim Internetkonzern Amazon haben am Montag weltweit bei zahlreichen Online-Diensten für Störungen gesorgt.

"Wir können erhöhte Fehlerraten und Latenzen für mehrere AWS-Dienste in der Region US-EAST-1 bestätigen", erklärte der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) in einer Statusmeldung auf seiner Website. Weitere Stellungnahmen waren von AWS und Amazon zunächst nicht zu erhalten. Betroffen waren auch die Amazon-Dienste Amazon.com, PrimeVideo und Alexa. Bei dem zu Paypal gehörenden Anbieter Venmo traten ebenfalls Probleme auf.

Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Startup Perplexity und die Kryptowährungsbörse Coinbase führten Störungen ihrer Dienste auf AWS zurück. "Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Die Ursache dafür ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben", teilte Perplexity-Chef Aravind Srinivas auf X mit.

