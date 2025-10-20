Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für MTU auf 450 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken ließen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

