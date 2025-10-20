Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Vossloh auf 108 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

