Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siltronic

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Wall-Street-Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick
US-Elektronikanbieter
Apple will stärker in China investieren15. Okt. · Reuters
Apple will stärker in China investieren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden