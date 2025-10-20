Werbung ausblenden

APA ots news: Nach schwachem Exportjahr folgt 2026 eine leichte Erholung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Update des FIW-Jahresgutachtens 2025 

Wien (APA-ots) - Der österreichische Warenaußenhandel stand im 1.  
Halbjahr 2025 ganz 
im Zeichen des schwachen wirtschaftlichen Umfelds und der 
geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten. Die Zollpolitik 
der USA und die schwache Investitionsgüternachfrage bremsen 2025 die 
österreichischen Warenexporte. Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg der 
österreichischen Exporte um 0,7% (preisbereinigt) prognostiziert. 
Damit wird die Exportrezession nur langsam überwunden. 

Im neuen Update des Jahresgutachtens zur Lage der 
österreichischen Außenwirtschaft, das am 15. Oktober 2025 
veröffentlicht wurde, kommt der "Forschungsschwerpunkt Internationale 
Wirtschaft" (FIW) zu folgendem Ergebnis: Nach dem deutlichen Rückgang 
im Jahr 2024 blieb die Exportdynamik Österreichs auch im 1. Halbjahr 
2025 schwach. Hauptgründe sind die anhaltende Investitionsflaute in 
wichtigen Absatzmärkten, die Schwäche der deutschen Industrie sowie 
die erratische Zollpolitik der USA. Während die Weltwirtschaft bis 
Mitte 2025 durch vorgezogene Importe der USA vor Inkrafttreten 
höherer Zölle noch gestützt wurde, wird das nun höhere globale 
Zollniveau den Welthandel zunehmend belasten. 

Zwtl.: Ausblick 2025/26: Verhaltener Verlauf 2025, moderate Belebung 
2026 

"Unsere Analysen zeigen 2025 weiterhin Gegenwind für die 
Warenausfuhr. Erst 2026 ist mit einer leichten Belebung zu rechnen. 
Ein etwas geringerer Kostendruck und eine Erholung der 
Investitionsnachfrage in Europa sowie die erwartete bessere 
Wirtschaftsentwicklung in Deutschland dürften im kommenden Jahr 
begrenzte Impulse liefern", sagt Yvonne Wolfmayr, WIFO-Ökonomin und 
Ko-Autorin des FIW-Jahresgutachtens. Die für Österreich relevanten 
Exportmärkte wachsen 2025 voraussichtlich um 2,5% und 2026 um 1,0%. 
Nach einem realen Rückgang der Exporte um 4,0% im Jahr 2024 rechnet 
das FIW für 2025 mit einem weiteren Einbruch von 1,1% und für 2026 
mit einem realen Zuwachs von 0,7%. 

Laut vorläufigen Außenhandelsdaten sanken die Warenexporte bis 
Juni 2025 nominell um 3,1% gegenüber dem Vorjahr. Unter den Top-10- 
Handelspartnern legten nur die Lieferungen nach Italien (+5,1%) und 
Tschechien (+3,6%) zu. Die Exporte nach Deutschland gingen um 1,1% 
zurück. Die Exporte in die USA brachen um 14,4% ein und lieferten den 
größten negativen Wachstumsbeitrag (-1,2 Prozentpunkte). Österreich 
konnte aufgrund seiner Spezialisierung auf den Maschinenbau weniger 
von Vorzieheffekten bei Importen der USA zu Jahresbeginn profitieren. 
Vom Gesamtrückgang der Exporte besonders betroffen waren 
pharmazeutische Erzeugnisse (-14,8%) sowie Maschinenexporte (-4,3%). 

Die WIFO-Konjunkturumfragen signalisieren eine Aufhellung der 
Exportaufträge- und -erwartungen. Ab dem IV. Quartal 2025 könnten die 
Warenexporte im Vorjahresvergleich wieder steigen. Dennoch ist in den 
Jahren 2025 und 2026 mit weiteren Marktanteilsverlusten zu rechnen. 
Der Druck auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit bleibt angesichts 
der Kostensteigerung in den letzten Jahren - wenn auch etwas 
vermindert - bestehen. Die hohen Zölle und die Aufwertung des Euro 
sowie die anhaltende handelspolitische Unsicherheit dämpfen die 
Dynamik. 

Trotz verhaltener inländischer Nachfrage treiben Sonderfaktoren 
die Importe 2025. Stärker nachgefragt werden Pkw, Gold sowie 
medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse (+22,5% gegenüber dem 
Vorjahr, vor allem aus den USA und der Schweiz). Preisbereinigt 
dürften die gesamten Wareneinfuhren 2025 um 1,4% und 2026 um 1,3% 
wachsen. Die Terms-of-Trade verbessern sich leicht (u. a. dank 
sinkender Rohölpreise), dennoch verschlechtert sich die 
Warenhandelsbilanz angesichts schwacher Exporte bei zugleich 
steigenden Importen deutlich. Das Defizit beträgt laut Prognose 1,9 
Mrd.  im Jahr 2025 und 2,5 Mrd.  im Jahr 2026. 

Zwtl.: Sektorale Auswirkungen der Zolleskapaden der USA 

Im zweiten Teil analysiert das FIW die sektoralen Effekte der 
jüngsten Zollerhöhungen der USA. Trotz Einigungen zwischen den USA 
und der EU bleibt die Handelspolitik der USA unberechenbar. Das nun 
höhere Zollniveau und die Gefahr erneuter Eskalationen belasten die 
globale Wirtschaft. Besonders exponiert gegenüber den USA sind in 
Österreich die Bereiche pharmazeutische Industrie, Maschinenbau, 
Kraftfahrzeuge und -teile (C29), Metallerzeugung und -bearbeitung 
sowie sonstiger Fahrzeugbau (C30). Modellrechnungen zeigen: Ein 
Rückgang der Importe der USA um 10% würde das österreichische BIP um 
rund 0,3% dämpfen; in der EU träfe es Irland am stärksten (-1,6%). 

"Die erratische US-Zollpolitik erhöht die Unsicherheit und 
schwächt den regelbasierten Welthandel. Trotz des jüngsten EU-US- 
Abkommens bleibt das Risiko neuer Konflikte hoch - mit potenziell 
spürbaren Folgen für Österreichs stark vernetzte Industrie", sagt 
Robert Stehrer, wissenschaftlicher Direktor des Wiener Instituts für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) und Ko-Autor des FIW- 
Jahresgutachtens. 

Erhebliche Abwärtsrisiken ergeben sich aus geopolitischen 
Spannungen (vor allem aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine, den Entwicklungen im Nahen Osten und den Spannungen um 
Taiwan), möglichen Energiepreisschocks sowie weiteren Zollrunden. 
Gleichzeitig verschiebt sich die globale Nachfrage- und 
Wettbewerbslandschaft - etwa durch eine stärkere Präsenz Chinas in 
Hochtechnologien und mögliche Handlungsumlenkungen nach Europa. Vor 
diesem Hintergrund betont das FIW die Notwendigkeit kontinuierlicher 
Anstrengungen zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, 
zur Diversifizierung von Absatzmärkten und zur Absicherung der 
globalen Wertschöpfungsketten. Abschließend betont das FIW- 
Jahresgutachten, dass gerade angesichts der aktuellen Schwierigkeiten 
kontinuierliche Anstrengungen zur weiteren Stärkung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 
Exportwirtschaft unerlässlich sind. 

Das FIW-Jahresgutachten Update 2025 steht Ihnen hier zum Download 
zur Verfügung. 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte an 
   Mag. Dr. Yvonne Wolfmayr, Tel. +43 1 798 26 01-253, yvonne.wolfmayr@ 
   wifo.ac.at 
   Dr. Robert Stehrer, Tel. +43 1 533 66 10-47, stehrer@wiiw.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7137/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0014    2025-10-20/09:00
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden