APA ots news: Städtebund tritt Übereinkommen zur Bargeldversorgung bei

Städtebund tritt Übereinkommen zur Bargeldversorgung bei

    Weiterer Schritt zur Sicherung der Bargeldversorgung in  
Österreich 

Wien (APA-ots) - Die erfolgreiche Bargeld-Initiative der  
Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) und des Österreichischen Gemeindebundes zur 
besseren Absicherung einer lückenlosen Bargeldversorgung in 
Österreich erfährt mit dem Beitritt des Österreichischen Städtebundes 
eine sinnvolle Erweiterung. Im Wiener Rathaus unterzeichneten heute 
OeNB-Gouverneur Martin Kocher und Bürgermeister Michael Ludwig in 
dessen Funktion als Städtebund-Präsident die Übereinkunft zur 
lückenlosen Bargeldversorgung. 

Euro-Bargeld ist in Österreich nicht nur das beliebteste, sondern 
auch das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Die OeNB hat in 
Zusammenarbeit mit dem Gemeindebund bereits im Sommer 2025 begonnen, 
mit OeNB-Geldausgabeautomaten Versorgungslücken im ländlichen Raum zu 
schließen. Insgesamt sollen bis Ende 2026 österreichweit bis zu 120 
neue Geldautomaten der Nationalbank errichtet werden. 

"Österreich verfügt über eine europaweit führende Bargeld- 
Infrastruktur. Als Nationalbank der Republik Österreich ist es uns 
wichtig, dass alle Regionen in Österreich verlässlich und bestmöglich 
mit Bargeld versorgt werden. Das dichte Versorgungsnetz der 
österreichischen Banken bleibt das Rückgrat der Bargeldversorgung in 
Österreich. Gleichzeitig installieren wir zusätzliche 
Geldausgabeautomaten, um bestehende Versorgungslücken gezielt zu 
schließen. Wir freuen uns sehr, dass nun auch der Österreichische 
Städtebund Teil dieser Übereinkunft für eine noch bessere und sichere 
Versorgung mit Bargeld ist", betont OeNB-Gouverneur Martin Kocher. 

Versorgungssicherheit auch in urbanen Einzugsgebieten 

Da die Bargeldversorgung auch in urbanen Einzugsgebieten 
sichergestellt sein soll, tritt nun auch der Städtebund der 
Übereinkunft mit der OeNB und dem Gemeindebund bei. "Als Städtebund- 
Präsident, aber auch als Bürgermeister von Wien begrüße ich die 
Stärkung der Bargeldversorgung nachdrücklich. Bargeld ist nach wie 
vor für viele Menschen unverzichtbar - vor allem auch für ältere 
Menschen oder Menschen ohne Bankkonto. Bargeld fördert nicht nur die 
soziale Teilhabe, sondern dient auch der lokalen Wirtschaft und 
stärkt die Innenstädte," so Ludwig. 

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger betont abschließend 
einen weiteren Aspekt: "Wenn Menschen Bargeld zur Verfügung haben, 
können sie auch bei Strom- oder Systemausfällen Einkäufe oder Öffis 
bezahlen. Das nützt den öffentlichen Leistungen der Städte und macht 
sie krisenfester und resilienter." 

Fotos von der Unterzeichnung im Wiener Rathaus stehen auf dem 
Flickr-Account der OeNB zur Verfügung. 

