Werbung ausblenden

APA ots news: UNIQA Studie: Jede:r Zweite möchte mehr für die eigene...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: UNIQA Studie: Jede:r Zweite möchte mehr für die eigene Gesundheit vorsorgen

Gesundheit und Finanzen haben bei Vorsorge Top-Priorität 

Wien (APA-ots) - Wenn die Österreicher:innen an ihre Vorsorge denken,  
dann stehen 
Gesundheit und Finanzen annähernd gleichauf an erster Stelle: Das 
Thema "Vorsorge" wird von den Österreicher:innen am stärksten mit den 
Bereichen Gesundheit (63 %) und Finanzen (62 %) verbunden. Knapp drei 
Viertel der Befragten (73 %) erachten gesundheitliche Vorsorge als 
sehr oder eher wichtig - ein Wert, der auf dem Niveau der 
finanziellen Vorsorge liegt (74 %). 

Das zeigt die diesjährige Finanzvorsorge-Studie von UNIQA, die 
bei ihrer fünften Ausgabe einen besonderen Fokus auf das Thema 
Gesundheit - in Verbindung mit finanzieller Vorsorge - legt. Vom 
Marktforschungsinstitut Reppublika Research & Analytics wurden dafür 
im Juni/Juli dieses Jahres mehr als 3.500 in Österreich lebende 
Menschen zwischen 16 und 60 Jahren befragt. 

" Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr ein Stück 
besser verstehen. Deshalb werfen wir heuer einen genaueren Blick auf 
zwei zentrale Vorsorgebereiche: Gesundheit und Finanzen. Das ist kein 
Entweder-Oder, ganz im Gegenteil. Die Menschen wollen sich sowohl 
finanziell absichern als auch gesundheitlich vorsorgen - und das 
möglichst selbstbestimmt und leistbar ", sagt René Knapp, Vorstand 
für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG , und weist 
auf eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Vorsorgethemen hin: " Wer 
früh beginnt, kann mit kleinen Beträgen viel erreichen - sowohl für 
die finanzielle Sicherheit als auch für die eigene Gesundheit. " 

Zwei Drittel wünschen sich Privatarzt 

Und auch wenn die Österreicher:innen Vorsorge heute ganzheitlich 
denken, das Know-how darüber ist ausbaufähig. Nur knapp die Hälfte ( 
49 %) der Befragten schätzt ihr Wissen über die Möglichkeiten der 
Gesundheitsvorsorge als eher bzw. sehr hoch ein. Jedoch würden die 
Österreicher:innen gerne mehr für ihre Gesundheit tun: 48 Prozent 
geben an, dass sie sich mehr Gesundheitsvorsorge wünschen. 

Knapp zwei Drittel (60 %) wäre es wichtig, sich einen Privatarzt 
leisten zu können. Nur rund ein Sechstel (16 %) kann sich 
uneingeschränkt alle Wünsche in der Angebotspalette der 
Gesundheitsvorsorge erfüllen. Um hier neue Möglichkeiten zu eröffnen, 
bietet UNIQA ein sehr günstiges Einstiegsprodukt - der Start-Tarif 
kostet pro Tag weniger als ein Kaffee und ein späteres Upgrade kann 
ohne Gesundheitsprüfung durchgeführt werden. 

Besonders hohes Interesse bei jungen Menschen 

Die Zahlungsbereitschaft für eine private Krankenversicherung [1] 
ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: Im Schnitt wären die 
Befragten bereit, monatlich ca. 54 Euro zu investieren (2024: ca. 46 
Euro). Besonders hoch ist die Bereitschaft bei Männern (ca. 59 Euro) 
und in der jungen Zielgruppe (18-29 Jahre: ca. 60 Euro; 2024: ca. 53 
Euro). 

Rund ein Viertel (27 %) der Personen ohne private 
Krankenversicherung wäre interessiert, in den nächsten ein bis zwei 
Jahren eine solche abzuschließen - bei den 18 bis 29-Jährigen ist das 
Interesse mit 35 Prozent besonders hoch. 

"In Österreich ist die private Zusatzversicherung in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen: Rund 4 von 10 Menschen sorgen privat 
vor. Rund 40 Prozent dieser 3,6 Millionen Menschen vertrauen UNIQA 
ihre Gesundheit an. Das ist ein klarer Auftrag - dieser Verantwortung 
stellen wir uns mit vollem Einsatz", so René Knapp und erklärt 
weiter: " Die Ergebnisse unserer diesjährigen Finanzvorsorge-Studie 
sind eine Bestätigung für unseren neuen Privatarzt-Tarif, der es den 
Österreicherinnen und Österreichern nun deutlich leichter macht, für 
ihre Gesundheit vorzusorgen. Als marktführende 
Gesundheitsversicherung antworten wir damit auf die Bedürfnisse 
speziell der jungen Zielgruppe nach Leistbarkeit, Flexibilität und 
Online-Abschlüssen. 

Das gelte umso mehr, da sich der Studie zu Folge etwa ein Drittel 
der Befragten (34 %) häufig Gedanken über ihre gesundheitliche 
Situation macht und mehr als die Hälfte davon (55 %) diese Gedanken 
als belastend erlebt. Ein hoher Wert im Blick auf die mentale 
Gesundheit, deren Absicherung gut der Hälfte der Befragten aktuell, 
aber noch etwas mehr für die Zukunft wichtig ist (50 bzw. 52 %). 

Finanzwissen steigt auf niedrigem Niveau 

Auch die finanzielle Situation verursacht den Österreicher:innen 
Kopfzerbrechen: 43 Prozent der Befragten machen sich häufig Gedanken 
über ihre finanzielle Situation, was wiederum für fast die Hälfte 
davon, 48 Prozent, belastend ist. Das Thema der finanziellen Vorsorge 
wird im Vorjahresvergleich zwar als wichtiger angesehen (74 % 2025 
vs. 71 % 2024), zunehmend aber auch als zu komplex (18 % vs. 13 % im 
Vorjahr) und zu zeitaufwändig (20 % vs. 14 % im Vorjahr), um sich 
damit zu beschäftigen, besonders von den Jungen (27 % der Jungen 
erachten das Thema als zu komplex, um mit finanzieller Vorsorge zu 
beginnen und 31% der 18 bis 29-Jährigen geben an, keine Zeit zu 
haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen). Das erklärt auch die 
Tatsache, dass der Anteil der Personen, die bereits konkrete 
Maßnahmen für ihre finanzielle Vorsorge getroffen haben, im Vergleich 
zum Vorjahr leicht gesunken ist (37 % vs. 40 % 2024). "Wir sehen, 
dass Orientierung und Wissensvermittlung weiterhin dringend geboten 
sind, um Handlungsmöglichkeiten gut verstehen und bewusste 
Entscheidungen treffen zu können", betont Bettina Fuhrmann, Leiterin 
des Kompetenzzentrums für Finanzbildung und des Instituts für 
Wirtschaftspädagogik an der WU Wien: "Das gefühlte Finanzwissen 
steigt. 31 Prozent der Befragten schätzen es eher bzw. sehr hoch ein, 
gegenüber 24 im Vorjahr. Das ist aber immer noch ein geringer Wert. 
Und nicht jeder, der sein Wissen hoch einschätzt, kennt sich wirklich 
gut aus. Nicht nur bei finanziellen Entscheidungen, sondern auch beim 
Finanzwissen selbst gibt es Overconfidence, umso wichtiger ist 
sachorientierte Information und Aufklärung." 

Motivation und Wissen: Unabhängigkeit und Sicherheit im Fokus 

Gefragt nach der Motivation für (finanzielle) Vorsorge nennen die 
Österreicher:innen vorrangig die finanzielle Unabhängigkeit im Alter 
und das Bilden von Rücklagen für unvorhergesehene finanzielle 
Überraschungen (71 bzw. 70 %). Aber auch die Gesundheitsvorsorge ist 
für über 50 Prozent ein gewichtiger Grund finanziell fürs Alter 
vorzusorgen und zugleich ein Motivator, das eigene Finanzwissen zu 
erweitern. " Die Vorsorgethemen Gesundheit und Finanzen sind für die 
Österreicherinnen und Österreicher demnach nicht nur von zentraler 
Bedeutung, sie sind auch eng verschränkt", weiß Martina Zöchner, 
Senior Research Consultant beim Marktforscher Reppublika: "56 Prozent 
wollen später einmal Rücklagen haben, um sich die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung leisten zu können, 53 Prozent ihr Wissen rund 
um Finanzvorsorge der Gesundheit wegen erweitern." 

Die Präsentationsfolien sowie weiteres Bildmaterial stehen hier 
zum Download bereit. 

Fakten zur Studie 

- Titel: UNIQA Finanzvorsorge-Studie 2025 

- Institut: Reppublika Research & Analytics 

- Methode: Online-Befragung (CAWI) 

- Zeitraum: Juni-Anfang Juli 2025 

- Stichprobe: 3.262 Personen (16-60 Jahre), repräsentativ für Männer, 
Frauen und die österreichische Bevölkerung insgesamt nach Geschlecht, 
Alter, Bundesland und Bildungsniveau. Zudem stand die junge 
Zielgruppe der 18-29-Jährigen im Fokus und es wurden in der 
Gesamtstichprobe der 18-29-Jährigen 1.089 Personen befragt (inklusive 
254 Personen Boost). Die Gesamtstichprobe der jungen Zielgruppe der 
18-29-Jährigen ist somit zusätzlich repräsentativ nach Geschlecht, 
Bundesland und Bildungsniveau. 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

[1] Näherungsweise Mittelwerte gruppierter Daten mittels 
Klassenmittelpunkten, da die Abfrage in folgenden Kategorien 
erfolgte: 0, 1-24, 25-50, 51-100, 101-150, 151-200, Über 200; 
berechnete Mittelwerte inkl. der Kategorie "0". 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0088    2025-10-20/12:31
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden