Börse am Morgen 20.10.2025

Dax auf Erholungskurs - TKMS startet erfolgreich

onvista · Uhr
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Der Dax hat am Montag die runde Marke von 24.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 1,18 Prozent auf 24.113 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise noch bis auf 23.684 Zähler abgerutscht war.

Entspannungszeichen sorgen für Rallyschub

Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten am Freitag bereits dem US-Aktienmarkt wieder nach oben geholfen. Am Montagmorgen gaben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb, wo der japanische Nikkei so hoch stieg wie noch nie. Für Erleichterung sorgte dort, dass sich in Japan nun doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

Erfolgreicher Start für TKMS

Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS legte am Montagmorgen einen erfolgreichen Börsenstart hin. Nach 60 Euro zum Auftakt kletterten die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp  abgespaltenen Aktien auf über 88 Euro. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen. Die Thyssenkrupp-Aktien wurden am Morgen gut ein Fünftel niedriger gehandelt als am Freitag.

Telefonica nimmt 1&1 ins Visier

Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Bericht im "Handelsblatt" sein Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche. Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, hieß es unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. In Madrid werde langfristig auch eine Übernahme erwogen. Die Aktienkurse von 1&1 und des Mutterkonzerns United Internet zogen um bis zu 5 Prozent an.

Rüstungswerte erholen sich

Rüstungswerte sind nach einer sehr schwachen Vorwoche auf Erholungskurs. Für Rheinmetall etwa belief sich das Kursplus auf fast fünf Prozent. Rheinmetall profitierten dabei auch von einem weiteren Großauftrag. (mit Material von dap-AFX)

