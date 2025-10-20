Werbung ausblenden

Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich - Druck auf Regierung wächst

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal verlangsamt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie das Nationale Statistikamt am Montag mitteilte. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen von Analysten in einer Reuters-Umfrage. Im zweiten Quartal hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch ein Wachstum von 5,2 Prozent verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 1,1 Prozent und übertraf damit die Prognose von 0,8 Prozent. Belastet wurde die Konjunktur jedoch durch eine anhaltende Flaute am Immobilienmarkt, einen schwachen Konsum und die Handelsspannungen mit den USA. Die Regierung in Peking strebt für das Gesamtjahr ein Wachstum von rund fünf Prozent an. Die Daten dürften den Druck auf Peking erhöhen, neue Konjunkturimpulse zu setzen.

(Bericht von Ellen Zhang und Kevin Yao; geschrieben von Sabrina Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil
Erster Handelstag
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börseheute, 07:35 Uhr · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
Dax Vorbörse 20.10.2025
Dax startet höher in die neue Woche und erobert 24.000er Marke zurückheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet höher in die neue Woche und erobert 24.000er Marke zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden