Starke Rüstungswerte und die steigenden Überseebörsen haben am Montag am deutschen Aktienmarkt die Stimmung deutlich verbessert. Unter anderem vollzogen die Börsen den jüngsten Kursanstieg an den US-Börsen nach.

Der Dax kehrte über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag abgerutscht war. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 1,80 Prozent höher bei 24.258 Punkten.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 2,36 Prozent auf 30.209 Punkte an.

“Unter 24.000 Punkten kann sich der Dax seiner Unterstützer und Käufer auch weiterhin sicher sein. So schnell wie der Index unter die psychologische Barriere abtaucht, so schnell setzt er sich von ihr auch wieder nach oben ab.“ – Christine Romer, CMC Markets.

Dies spreche für eine robuste Verfassung des deutschen Aktienmarktes.

Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China und nachlassende Sorgen um US-Regionalbanken hatten am Freitag im Verlauf bereits den New Yorker Aktienmärkten nach oben geholfen und dies setzte sich zu Wochenbeginn fort. Erfolgreich verlief in Deutschland der erste Handelstag für die ausgliederte Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS.

Rüstungswerte erholen sich: Rheinmetall & Co. ziehen an

Rüstungswerte befanden sich nach einer sehr schwachen Vorwoche auf Erholungskurs. Für Rheinmetall belief sich das Kursplus auf etwa 5,9 Prozent. Rheinmetall profitierten dabei auch von einem weiteren Großauftrag. Hensoldt und Renk verteuerten sich um circa 7,9 und 6,8 Prozent.

Im Fokus steht im Rüstungssektor zudem Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS, der am Montag einen erfolgreichen Börsenstart feierte. Nach 60 Euro zum Auftakt kletterten die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien bis auf 107 Euro. Zuletzt kosteten sie knapp 81,10 Euro und verzeichneten einen Anstieg von etwa 35,2 Prozent. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen.

Kooperationsgespräche beflügeln 1&1 und United Internet

Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Bericht des "Handelsblatt" sein Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche.

Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, hieß es unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Langfristig werde auch eine Übernahme erwogen. Die Aktien von 1&1 und des Mutterkonzerns United Internet zogen gut 12,1 beziehungsweise 8,5 Prozent an.

Eine Kaufempfehlung von Jefferies trieb die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic um knapp 9,2 Prozent nach oben. Analyst Constantin Hesse schraubte das Kursziel auf 75 Euro hoch, sieht also noch reichlich Luft nach oben.

Auch die Papiere von PVA Tepla profitierten von einem Analystenkommentar. Sie legten um gut 7,8 Prozent zu, nachdem die Experten der Investmentbank Oddo BHF im Rahmen ihres Ausblicks auf den Quartalsbericht Mitte November ein deutlich höheres Kursziel von 36 Euro ansetzten.

(mit Material von dpa-AFX)