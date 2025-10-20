Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 20.10.2025

Dax klettert zurück über 24.000 Punkte - geht da noch mehr?

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.50024.300
Dax-Unterstützung23.40023.000

Dax-Rückblick:

Der Dax blieb nach der schwachen Eröffnung am Freitag im Verlauf des gesamten Handelstages über sehr schwach, bekam aber dann im nachbörslichen Handel wieder kräftigen Rückenwind von der Wall-Street, der X-Dax ging um 22 Uhr nur knapp unter der 24.000er-Marke aus dem Handel.

Zum Wochenauftakt setzte sich diese Erholung am Vormittag weiter fort und der Index kletterte zurück Richtung 24.100 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Der übergeordnete kurzfristige Abwärtstrend im Stundenchart ist zwar unverändert intakt, je länger sich der Dax nun jedoch oberhalb von 24.000 Punkten halten kann, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für einen Bruch der Trendlinie und eine anschließende neue Kaufwelle.

Bis dahin ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option, da man die Verkäufer aktuell noch nicht abschreiben sollte. Unterhalb von 24.000 Punkten bekämen diese sofort neuen Rückenwind.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 20.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.476,06 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 20.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.008,46 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

