Werbung ausblenden

Deutschland: Erzeugerpreise sinken etwas stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene etwas verlangsamt - allerdings nicht so stark wie von Experten erwartet. Die Erzeugerpreise fielen im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,5 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise sind im September das siebte Mal in Folge gesunken. Von März bis August hat sich der Rückgang auf zuletzt 2,2 Prozent beschleunigt.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für im Inland verkaufte Produkte. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./zb/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden