EQS-Adhoc: Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025



20.10.2025 / 14:27 CET/CEST

Bad Endorf, 20. Oktober 2025 – Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein gut positives Konzern-EBIT, das ähnlich im Vergleich zum Vorjahr 2024 (TEUR 3.928,0) ausfallen wird. Bisher wurde für 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 von einem deutlich reduzierten Konzern-EBIT ausgegangen.

Der wesentliche Grund für die Anpassung liegt in einer außerplanmäßig guten aktuellen Umsatzsituation, die die bereits ambitionierten Erwartungen weiter übertroffen haben sowie geringerer Aufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.

