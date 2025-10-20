Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

20.10.2025 / 14:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bad Endorf, 20. Oktober 2025 – Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein gut positives Konzern-EBIT, das ähnlich im Vergleich zum Vorjahr 2024 (TEUR 3.928,0) ausfallen wird. Bisher wurde für 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 von einem deutlich reduzierten Konzern-EBIT ausgegangen.

Der wesentliche Grund für die Anpassung liegt in einer außerplanmäßig guten aktuellen Umsatzsituation, die die bereits ambitionierten Erwartungen weiter übertroffen haben sowie geringerer Aufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.

Ende der Insiderinformation

20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gesundheitswelt Chiemgau AG
Ströbinger Straße 18a
83093 Bad Endorf
Deutschland
Telefon:08053 200-0
Fax:08053 200-129
E-Mail:info@gesundheitswelt.de
Internet:www.gesundheitswelt.de
ISIN:DE000A31C313
WKN:A31C31
Börsen:Freiverkehr in München
EQS News ID:2215584
Ende der MitteilungEQS News-Service

2215584 20.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gesundheitswelt Chiemgau

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden