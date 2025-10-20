EQS-Adhoc: SNP hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

SNP hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an



SNP hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

Heidelberg, 20. Oktober 2025 – Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) gibt eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekannt. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und des anhaltenden Marktmomentums werden die bisherigen Erwartungen voraussichtlich übertroffen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 wird auf 280 Mio. € bis 295 Mio. € erhöht (bisherige Prognose: 270 Mio. € bis 280 Mio. €). Das EBIT wird entsprechend in einer Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 30 Mio. € bis 34 Mio. €). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert.

SNP-Kontakt

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

