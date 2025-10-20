Werbung ausblenden

EQS-AFR: AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AMADEUS FIRE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

20.10.2025 / 17:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AMADEUS FIRE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/en/investor-relations/financial-reports/

20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.amadeus-fire.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2215748 20.10.2025 CET/CEST

Amadeus FiRe

