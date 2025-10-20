EQS-AFR: AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AMADEUS FIRE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



20.10.2025 / 17:50 CET/CEST

Hiermit gibt die AMADEUS FIRE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/en/investor-relations/financial-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: AMADEUS FIRE AG Hanauer Landstrasse 160 60314 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.amadeus-fire.de

