EQS-AFR: Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.10.2025 / 19:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2023

Ort:

https://www.fidelityinternational.com/fidelity-physical-bitcoin-etp-legal-documentation/

20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fidelity Exchange Traded Products GmbH
Eschersheimer Landstr. 14
60322 Frankfurt
Deutschland
Internet:https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
Ende der MitteilungEQS News-Service

2215780 20.10.2025 CET/CEST

