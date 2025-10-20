EQS-AFR: Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.10.2025 / 19:30 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2023

Ort:

https://www.fidelityinternational.com/fidelity-physical-bitcoin-etp-legal-documentation/

