EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.10.2025 / 17:44 CET/CEST
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
20. Oktober 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 wurden insgesamt 704.293 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
13.10.2025172.67938,71116.684.594,04Xetra
13.10.202590.65938,71203.509.591,21CBOE Europe (CEUX)
13.10.202518.47938,7087715.298,07Turquoise Europe (TQEX)
13.10.202515.02938,7330582.118,26Aquis Europe (AQEU)
14.10.2025160.76438,58506.203.078,94Xetra
14.10.2025111.59538,59084.306.540,33CBOE Europe (CEUX)
14.10.202515.55838,5814600.249,42Turquoise Europe (TQEX)
14.10.202513.62338,5895525.704,76Aquis Europe (AQEU)
15.10.202537.50438,62391.448.550,75Xetra
15.10.202547.22738,59861.822.896,08CBOE Europe (CEUX)
15.10.20257.02938,6204271.462,79Turquoise Europe (TQEX)
15.10.202510.01038,6228386.614,23Aquis Europe (AQEU)
16.10.20252.41738,748293.654,40CBOE Europe (CEUX)
17.10.202554538,860021.178,70Xetra
17.10.202558038,900022.562,00CBOE Europe (CEUX)
17.10.202559538,750023.056,25Turquoise Europe (TQEX)
Gesamt704.29338,644627.217.150,23 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 12.985.511 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Deutsche Post

