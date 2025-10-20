EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 13. Oktober 2025 bis zum 17. Oktober 2025
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.10.2025 / 12:06 CET/CEST
Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 5

Neubiberg, 20. Oktober 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 5 vom 13. Oktober bis 17. Oktober 2025 / 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 99.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
13. Oktober 202548.00032,4550Xetra
14. Oktober 202550.00032,1039Xetra
15. Oktober 202550032,4020Xetra
16. Oktober 202550032,7150Xetra
17. Oktober 202550032,4780Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 587.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Infineon

