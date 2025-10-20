EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 13. Oktober 2025 bis zum 17. Oktober 2025

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.10.2025 / 12:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 5

Neubiberg, 20. Oktober 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 5 vom 13. Oktober bis 17. Oktober 2025 / 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 99.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 13. Oktober 2025 48.000 32,4550 Xetra 14. Oktober 2025 50.000 32,1039 Xetra 15. Oktober 2025 500 32,4020 Xetra 16. Oktober 2025 500 32,7150 Xetra 17. Oktober 2025 500 32,4780 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 587.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2215550 20.10.2025 CET/CEST