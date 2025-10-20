EQS-News: 11880 Solutions AG erweitert Bewertungsportal werkenntdenBESTEN: Neues Design, Bewertungshighlights und Kooperation mit GetYourGuide sorgen für bessere Orientierung

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation

Essen, 20. Oktober 2025 – Die 11880 Solutions AG hat ihr Bewertungsportal werkenntdenBESTEN jetzt deutlich ausgebaut: Verbraucher profitieren ab sofort von einem moderneren, übersichtlichen Design und neuen Funktionen, die die Suche nach dem passenden Anbieter noch einfacher und komfortabler machen.

Prominent im Mittelpunkt der Weiterentwicklung stehen die Detaileinträge, die nun nicht mehr nur sämtliche online verfügbaren Kundenbewertungen bündeln, sondern diese zusätzlich in kompakten Bewertungshighlights zusammenfassen. Damit erhalten Nutzer auf einen Blick die wichtigsten Informationen über Stärken und Besonderheiten eines Anbieters, ohne sich durch lange Einzelbewertungen klicken zu müssen.

Ein weiterer neuer Service: werkenntdenBESTEN bietet jetzt auch digitale Reiseführer für die wichtigsten Städte Deutschlands. Diese präsentieren nicht nur die am besten bewerteten Anbieter vor Ort, sondern ermöglichen in Zusammenarbeit mit dem Partner GetYourGuide auch, direkt über das Portal Tickets für Führungen, Erlebnistouren oder Sehenswürdigkeiten zu buchen.

„Unser neues werkenntdenBESTEN bietet einzigartige nutzerorientierte Features, die Verbraucher durch den Bewertungsdschungel führen“, erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Immer mehr Menschen nutzen Online-Bewertungen als Orientierung, wenn sie nach Produkten oder Dienstleistungen suchen. Mit den neuen Funktionen machen wir die Auswahl für sie noch einfacher. Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Unternehmenskunden, durch unsere Pakete im Bewertungsmanagement mit aktuellen Kundenstimmen sichtbar und auffindbar zu bleiben.“

Dass Bewertungen für Konsumenten eine entscheidende Rolle spielen, zeigen zahlreiche Studien: Ein Großteil der Verbraucher trifft seine Kauf- oder Buchungsentscheidung heute auf Grundlage von Online-Bewertungen. werkenntdenBESTEN vereint dafür 50 Bewertungsquellen an einem zentralen Ort und stellt sie nutzerfreundlich dar.

„Wir werden werkenntdenBESTEN Schritt für Schritt zu einer unverzichtbaren Alltagshilfe ausbauen“, erklärt Christian Maar. „Mit renommierten Partnern und weiteren Services und Angeboten schaffen wir echten Mehrwert für Verbraucher und gleichzeitig eine effektive Sichtbarkeitsplattform für Unternehmen.

