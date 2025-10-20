EQS-News: Fruit Attraction 2025 stärkt seine globale Führungsposition mit einem Rekord von 121.137 Fachleuten

EQS-News: Fruit Attraction / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

MADRID, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Fruit Attraction 2025, organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, schloss ihre 17. Ausgabe mit rekordverdächtigen Teilnehmerzahlen ab und begrüßte 121.137 Fachbesucher aus 152 Ländern, was einen Anstieg von 3 % bei der Anzahl der Teilnehmer und 5 % Wachstum bei der internationalen Vertretung im Vergleich zur vorherigen Ausgabe bedeutet.

Der Anteil der internationalen Besucher an der Gesamtbesucherzahl lag bei 49 %, was einen Anstieg von 7 % gegenüber 2024 bedeutet und das zunehmend globale und professionelle Profil der Messe unterstreicht. Spanien war stark vertreten, mit Andalusien, Valencia, Murcia und Katalonien als den führenden teilnehmenden Regionen, während internationale Fachleute aus Europa kamen, hauptsächlich aus Italien, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, sowie aus anderen Teilen der Welt wie Peru, Chile, Brasilien und Südafrika.

Mit 2.485 ausstellenden Unternehmen aus 64 Ländern auf 78.212 Nettoquadratmetern erreichte die Messe ebenfalls historische Zahlen, was einen Anstieg der Ausstellungsfläche um 11 % und der Ausstellerzahl um 13 % im Vergleich zu 2024 bedeutet.

Die Fruit Attraction bot auch eine Plattform für internationale Werbung und Expansion mit dem 'International Buyers Programme', das in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, ICEX und FEPEX, stattfand und 600 Großeinkäufer, Einkaufsleiter des Einzelhandels, Importeure und Großhändler aus 58 Ländern nach Madrid lockte. Das Programm "Gasteinfuhrländer" hat in diesem Jahr auch Malaysia und Mexiko in den Blickpunkt gerückt.

Die technischen Sitzungen und das Kongressprogramm, zusammen mit Factoría Chef von #alimentosdespaña, versammelten über 3.200 Teilnehmer in 95 Sitzungen, die die wichtigsten Trends in Innovation, Nachhaltigkeit, Logistik und Obst- und Gemüsetechnologie behandelten.

Die Tomate stand als Star Product dieser Ausgabe im Mittelpunkt und wurde für ihren kulinarischen, ernährungsphysiologischen und kulturellen Wert sowie für ihre Rolle als Symbol für Exzellenz und Nachhaltigkeit in der spanischen Gartenbauproduktion geehrt. (Mehr Informationen hier).

Fruit Attraction war Gastgeber zahlreicher Branchentreffen , darunter der Gemeinsame Obst- und Gemüseausschuss Frankreichs, Italiens, Spaniens und Portugals, an dem Vertreter der Erzeuger- und Handelsverbände der vier Länder sowie Regierungsvertreter teilnahmen. Auf dem Treffen, das alle vier Jahre in Spanien stattfindet, wurden die Schlussfolgerungen und Forderungen der Produktkontaktgruppen für das Jahr 2025 (Tomaten, Erdbeeren, Knoblauch, Pfirsiche und Nektarinen, Äpfel und Birnen, Zitrusfrüchte, Tafeltrauben, verzehrfertige Produkte und Pflanzenschutzmittel) sowie die Vorschläge für die nächste Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) analysiert.

Im Bereich Innovation wurden bei den Innovation Hub Awards die herausragendsten Produkte und Dienstleistungen der Branche aus insgesamt 50 Einsendungen und neun Finalisten ausgezeichnet. Die Auszeichnung Fresh Produce ging an IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; in der Kategorie F&V Industry ging der Preis an Edencore; und in der Kategorie Sustainability and Commitment Actions ging der Preis an Pallet Sure.

Die Best Stand Awards wurden ebenfalls auf der Fruits Attraction 2025 in Zusammenarbeit mit WAH verliehen. Sie zeichnen Aussteller aus, die sich durch Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Originalität auszeichnen. BayWa Global Produce erhielt den Preis in der Kategorie Nachhaltigkeit, Fontestad gewann den Preis für Bestes Design und BCC - Grupo Cajamar wurde als Originellste Standfläche ausgezeichnet. In der Kategorie People's Choice , die aus mehr als 6.000 Stimmen ausgewählt wurde, wurden schließlich folgende Unternehmen ausgezeichnet: Moguer Cuna de Platero, in der Kategorie Frischprodukte, Veganic, in der Kategorie Hilfsindustrie, Ontime Corporate Union, in der Kategorie Frischelogistik, und Hispatec Agrointeligencia, in der Kategorie Innova & Tech.

Die XV APAE Journalism Awards und der Fruit Attraction Journalism Award wurden ebenfalls verliehen, wobei die diesjährige Auszeichnung an Fructidor (Francia) ging.

Die Feierlichkeiten zur Fruit Attraction 2025 haben in Madrid eine geschätzte wirtschaftliche Auswirkung von 407 Millionen Euro hervorgerufen und zur Erhaltung von 3.066 Arbeitsplätzen beigetragen, was die Fruit Attraction und die IFEMA MADRID zu einem wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Motor für die Region macht.

Organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, fand die Fruit Attraction 2026 vom 6. bis 8. Oktober auf dem Messegelände statt.

