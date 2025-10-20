EQS-News: Omio eröffnet neues Tech-Hub in Singapur und geht Partnerschaft mit EDBI ein - KI-Innovation soll Travel Tech und globale Mobilität neu definieren

EQS-News: Omio / Schlagwort(e): Joint Venture/Expansion

Omio eröffnet neues Tech-Hub in Singapur und geht Partnerschaft mit EDBI ein - KI-Innovation soll Travel Tech und globale Mobilität neu definieren



20.10.2025

BERLIN und SINGAPUR, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Omio, die führende multimodale Reiseplattform, gibt heute die offizielle Eröffnung eines neuen Hubs in Singapur sowie eine strategische Partnerschaft mit EDBI , dem Investmentarm von SG Growth Capital, bekannt. Diese beiden Schritte markieren einen wichtigen Meilenstein für Omios weitere Expansion in Südostasien.

Das neue Technologiezentrum in Singapur, das bereits im Juli dieses Jahres seinen Betrieb aufgenommen hat, konzentriert sich darauf zu erforschen, wie künstliche Intelligenz die globale Mobilität verändern kann. Es bildet den Ausgangspunkt für das nächste Kapitel der Reiseinnovation von Omio: den Aufbau einer KI-zentrierten Plattform, die Milliarden von Menschen nahtlose Reisen ermöglicht – überall hin und auf jede erdenkliche Weise.

Als weltweit führender Anbieter im Bereich multimodaler Mobilität bietet Omio die größte Auswahl an buchbaren Transportoptionen über verschiedene Verkehrsmittel und Regionen hinweg. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung darin, weltweite Reisedaten zu bündeln und verschiedene Verkehrsmittel – Zug, Flugzeug, Bus, Fähre und Flughafentransfer – zu nahtlos buchbaren Reisen zu transformieren. Der verstärkte Einsatz von KI ist daher der nächste logische Schritt und treibt die Weiterentwicklung des Unternehmens entscheidend voran. Bereits seit mehreren Jahren nutzt Omio künstliche Intelligenz, um das Reiseerlebnis vor, während und nach der Buchung zu optimieren.

Dank der strategischen Partnerschaft mit EDBI erschließt Omio mit dem neuen Hub zusätzliche Wachstumschancen in Südostasien. Diese reichen von kommerziellen Kooperationen über den Ausbau des Partnernetzwerks bis hin zur Rekrutierung neuer Talente. Bereits Anfang dieses Jahres hat die Reisebuchungsplattform Omio seine Präsenz in der Region auf Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesien und Kambodscha ausgeweitet und arbeitet dort bereits mit Tausenden Verkehrsunternehmen im Flug- und Busbereich zusammen. Vor Kurzem wurde das Angebot um Fährverbindungen ergänzt; weitere Transportarten folgen in den kommenden Monaten.

Das Singapur-Hub steht unter der Leitung von Maneesh Mishra, Head of AI bei Omio, und wird von einem wachsenden Team aus KI-Ingenieur:innen, Produktmanager:innen und Spezialist:innen verschiedener Bereiche unterstützt. Gemeinsam treiben sie die Expansion von Omio in der Region und weltweit durch den gezielten Einsatz von KI voran.

Naren Shaam, Gründer und CEO von Omio, kommentiert:„Wir sehen Singapur als idealen Ausgangspunkt, um unserer Vision näherzukommen: die globale Mobilität zu vereinen und ein nahtloses Reiseerlebnis für alle zu schaffen. Die Partnerschaft mit EDBI basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass KI und technologische Innovation die nächste Ära globaler Mobilität prägen werden."

Charmaine Kng, Partnerin bei EDBI, erklärt:„Wir freuen uns, Omio bei der Etablierung des APAC-Regional Headquarters und des Global AI Centre of Excellence in Singapur zu begleiten. Unsere Investition leistet einen Beitrag zur Unterstützung dieser nächsten Wachstumsphase und unterstreicht die Rolle Singapurs als vertrautem Standort für digitale Innovation und KI-Entwicklung. Wir sehen ein großes Potenzial für Omio, zur dynamischen Digitalwirtschaft Singapurs beizutragen und die globale Mobilität weiter voranzubringen."

Omio vereint derzeit multimodale Verkehrslösungen in 46 Ländern auf vier Kontinenten. Erst Anfang Oktober hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf Brasilien ausgeweitet und setzt damit seine Mission fort, globales Reisen grundlegend zu vereinfachen. Heute vertrauen rund eine Milliarde Nutzer:innen pro Jahr auf Omio als ihren intelligenten Reisebegleiter. Das Unternehmen verkauft täglich über 80.000 Tickets – jede Sekunde beginnt eine Reise mit Omio.

Über Omio: Seit der Gründung 2013 unterstützt die Omio Group Kunden dabei, neue Wege des Reisens zu entdecken. Über die Plattformen Omio und Rome2Rio können Reisende weltweit Verkehrsmittel vergleichen, buchen und kombinieren. Omio B2B bietet maßgeschneiderte Lösungen für OTAs und Mobilitätsanbieter. Omio unterstützt seine Kunden dabei, Europa, die USA, Kanada, Südostasien und Brasilien mit Zug, Bus, Flugzeug und Fähre zu erkunden. Täglich verkauft Omio über 80.000 Tickets, beschäftigt mehr als 430 Mitarbeitende aus über 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London, Bangalore und Singapur.

Über EDBI

EDBI ist Teil von SG Growth Capital, der Investmentplattform des Singapore Economic Development Board (EDB) und von Enterprise Singapore. EDBI investiert in schnell wachsende globale Technologieunternehmen und Branchenführer, die ihre Aktivitäten in Singapur und Asien ausbauen wollen. Durch das Netzwerk und die Expertise von SG Growth Capital unterstützt EDBI seine Portfoliounternehmen dabei, Wachstumschancen zu erschließen, neue Märkte zu erreichen und Zugang zu entscheidenden Ressourcen zu erhalten. Mit strategischen Investitionen und Partnerschaften trägt EDBI zur Entwicklung innovativer Lösungen, zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und zur langfristigen wirtschaftlichen Resilienz Singapurs bei.

Mehr unter: https://edbi.com/

Pressekontakt: Nhi Dinh; omio@opnrs.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2437023/5572019/Omio_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/omio-eroffnet-neues-tech-hub-in-singapur-und-geht-partnerschaft-mit-edbi-ein--ki-innovation-soll-travel-tech-und-globale-mobilitat-neu-definieren-302589186.html

