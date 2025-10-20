EQS-News: Republic Technologies Inc. kündigt geplante gesicherte Wandelanleihefazilität in Höhe von bis zu 100 Mio. USD an

EQS-News: Republic Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Republic Technologies Inc. kündigt geplante gesicherte Wandelanleihefazilität in Höhe von bis zu 100 Mio. USD an



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 20. Oktober 2025) - Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) ("das Unternehmen" oder "Republic") freut sich bekanntzugeben, dass es beabsichtigt, mit einem institutionellen Investor ("der Investor") eine Finanzierungsvereinbarung über eine geplante gesicherte Wandelanleihefazilität von bis zu 100 Mio. US-Dollar ("die geplante Wandelanleihefazilität") ("die geplante Finanzierung") abzuschließen, die eine erste Tranche von 10 Mio. US-Dollar umfasst. Nach Abschluss wird erwartet, dass diese Finanzierung die blockchain-basierte Attestierungsplattform und die Validator-Infrastruktur des Unternehmens unterstützt.

Die geplante Wandelanleihefazilität soll eine Laufzeit von 24 Monaten haben, mit 0 % Zinsen und einem ursprünglichen Emissionsabschlag von 10 %. Sie wird durch eine feste Anzahl von ETH als Sicherheit ("ETH-Ziel") besichert, die dem Gegenwert von 12 Mio. US-Dollar geteilt durch den ETH/USD-Referenzkurs um 16:00 Uhr New Yorker Zeit am ersten Abschlussdatum der Auszahlung (wie unten definiert) entspricht. Wandelanleihen, die im Rahmen der geplanten Wandelanleihefazilität ausgegeben werden, können vom Inhaber ganz oder teilweise in Stammaktien des Unternehmens ("Common Shares") umgewandelt werden, und zwar zu einem Preis, der dem Schlusskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) am Handelstag vor der Umwandlung entspricht - vorbehaltlich der Richtlinien der CSE, einschließlich der Mindestpreisregeln.

Die geplante Wandelanleihefazilität soll eine erste Auszahlung ("First Drawdown"), Folgeauszahlungen ("Subsequent Drawdowns") sowie Top-Up-Tranchen (wie unten definiert) umfassen.

Die erste Auszahlung soll eine Wandelanleihe über 10 Mio. US-Dollar ("First Drawdown Convertible Note") beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser ersten Auszahlung beabsichtigt das Unternehmen, dem Investor bis zu 28 Millionen Warrants ("First Drawdown Warrants") zu gewähren, die zum Erwerb von Stammaktien zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Ausgabedatum ausübbar sind.

Der Abschluss der ersten Auszahlung wird voraussichtlich um den 24. Oktober 2025 ("First Drawdown Closing Date") erfolgen und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich keiner Einwände seitens der CSE, der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen, der Fertigstellung der Sicherheits- und Verwahrungsvereinbarungen für das ETH-Sicherungsvermögen sowie der endgültigen Dokumentation der geplanten Wandelanleihefazilität.

Die Wandelanleihe, die Warrants und alle daraus resultierenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Jede Folgeauszahlung wird voraussichtlich 5 Mio. US-Dollar betragen und den üblichen Bedingungen unterliegen, einschließlich:

(i) die ausstehende Hauptsumme der Wandelanleihefazilität beträgt weniger als 3 Mio. US-Dollar;

(ii) das Unternehmen hat einen Base Shelf Prospectus bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht; und

(iii) jede Folgeauszahlung einschließlich der zugehörigen Warrants wird durch einen Prospektnachtrag zum Base Shelf Prospectus qualifiziert.

Bis das ETH in dem Verwahrungskonto ("Custody Account") das ETH-Ziel erreicht, kann der Investor das Unternehmen schriftlich anweisen, jeweils eine Wandelanleihe über 5 Mio. US-Dollar ("Top-Up-Tranche") auszugeben, um ETH zu kaufen und in das Verwahrungskonto einzubringen. Jede Top-Up-Tranche unterliegt den üblichen Bedingungen.

Im Zusammenhang mit jeder Folgeauszahlung und Top-Up-Tranche wird das Unternehmen dem Investor eine Anzahl von Warrants ("Subsequent Warrants"; zusammen mit den First Drawdown Warrants die "Warrants") gewähren, die auf der Formel 1 Mio. US-Dollar geteilt durch den jeweiligen Ausübungspreis basiert - vorbehaltlich der Richtlinien und Genehmigungen der CSE.

Es gibt keine Garantie, dass die geplante Wandelanleihefazilität eingerichtet oder die geplante Finanzierung (einschließlich der ersten Auszahlung, der Folgeauszahlungen, der Top-Up-Tranchen und der damit verbundenen Warrants) zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös für den Erwerb von ETH zur Unterstützung der Validator-Infrastruktur und Attestierungsdienste von Republic zu verwenden, mit dem Restbetrag zur allgemeinen Betriebsmittelfinanzierung.

Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der geplanten Finanzierung übliche Finder's Fees zahlen, vorbehaltlich der Richtlinien der CSE.

Es wird nicht erwartet, dass Insider des Unternehmens an der Finanzierung teilnehmen oder dass durch die Finanzierung eine neue Kontrollperson entsteht.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Mit einem auf ETH lautenden Treasury betreibt das Unternehmen eigene Validator- und Attestierungsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen zu sichern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die vorgeschlagene Wandelanleihefazilität und die Finanzierung (einschließlich der ersten, nachfolgenden und Top-Up-Tranchen), deren Bedingungen, den erwarteten Zeitplan, den Abschluss der Finanzierung, die CSE-Genehmigung, den Abschluss endgültiger Vereinbarungen, die Einreichung und Genehmigung des Basisprospekts sowie die Verwendung der Erlöse. Solche Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, einschließlich Annahmen über Marktbedingungen, Genehmigungen, Sicherheitsvereinbarungen für ETH, Betriebsfähigkeit der Validator-Infrastruktur und regulatorische Entwicklungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter das Risiko, dass die Finanzierung nicht abgeschlossen wird, Genehmigungen ausbleiben, Verträge nicht ausgehandelt werden, ETH-Preise schwanken, regulatorische Änderungen auftreten oder betriebliche Risiken in Verbindung mit Validator-Leistung, Verwahrung und Slashing eintreten. Weitere Risikofaktoren sind in den öffentlichen Offenlegungen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) beschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihr Marktregulator (im Sinne der CSE-Richtlinien) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Kontakt:

Daniel Liu

Chief Executive Officer

Tel: +1 (778) 200-4124

E-Mail: daniel@republictech.io

https://republictech.io

