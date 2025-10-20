EQS-News: tick Trading Software AG: sino-Kunden handeln erfolgreich Kryptowährungen über die TBMX-Plattform

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Düsseldorf, 20. Oktober 2025 – Die tick Trading Software AG (tick-TS) entwickelt ihre TradeBase MX Plattform (TBMX) erfolgreich weiter. Inzwischen hat sich die Krypto-Schnittstelle in der Praxis bewährt. So nutzen immer mehr Heavy Trader der sino AG die Handelsmöglichkeit für Kryptowährungen innerhalb der auf TBMX basierenden MX-PRO Trading-Software. Die Plattform setzt mit höchster Stabilität (99,999 %) und dem Zugang zu den 40 wichtigsten nationalen und internationalen Börsen Maßstäbe. Inzwischen können über TBMX neben Bitcoin mehr als 30 Kryptowährungen mit Limit-Orders – Kauf- und Verkaufsaufträge zu einem festgelegten Kurs, um gezielt auf Marktbewegungen zu reagieren – gehandelt werden.

Die Krypto-Schnittstelle erforderte sowohl umfangreiche Anpassungen der Backend-Infrastruktur als auch dedizierte Weiterentwicklungen im Frontend der tick-TS, um den hohen Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzererlebnis gerecht zu werden. Mit dem erfolgreichen Go-live unterstreicht die tick-TS ihre Rolle als innovativer Technologiepartner im professionellen Wertpapier- und Kryptohandel. Weitere Funktionserweiterungen und Schnittstellenanbindungen sind bereits in Planung, um die TBMX-Plattform auch künftig konsequent an den Bedürfnissen institutioneller und professioneller Anwender auszurichten.

„Wir freuen uns, dass die sino-Kunden den Kryptohandel so gut annehmen“, sagt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG. „Mit der Integration der Krypto-Schnittstelle in unsere TBMX-Plattform haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft des digitalen Handels gemacht. Wir verbinden damit traditionelle Märkte und neue Assetklassen in einer technologisch einheitlichen Umgebung – sicher, effizient und mit höchstem Bedienkomfort.“ Seit Jahrzehnten setzen Vermögensverwalter, Online-Broker, internationale Großbanken und Neobroker auf die Spezialsoftware der tick-TS.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.



Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

