EQS-PVR: PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: PSI Software SE

PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.10.2025 / 10:40 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: PSI Software SE Straße, Hausnr.: Dircksenstraße 42-44 PLZ: 10178 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900OS5AIRXC3T2J37

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.

Registrierter Sitz, Staat: Hamilton, Bermuda

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Zest Bidco GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 13.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,55 % 28,52 % 33,07 % 15697366 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A0Z1JH9 0 714797 0,00 % 4,55 % Summe 714797 4,55 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Irrevocable n/a n/a Physisch 854252 5,44 % Share purchase agreement n/a n/a Physisch 3622653 23,08 % Summe 4476905 28,52 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % % Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % % Warburg Pincus (Europa) Global Growth 14 (Cayman), L.P. % % % WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % % WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % % WP Zest Holdings B.V. % % % Zest Investments B.V. % % % Zest Midco GmbH % % % Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 % - % % % Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % % Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % % Warburg Pincus (Callisto) Global Growth 14 (Cayman), L.P. % % % WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % % WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % % WP Zest Holdings B.V. % % % Zest Investments B.V. % % % Zest Midco GmbH % % % Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 % - % % % Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % % Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % % Warburg Pincus Global Growth 14-B (Cayman), L.P. % % % WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % % WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % % WP Zest Holdings B.V. % % % Zest Investments B.V. % % % Zest Midco GmbH % % % Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 % - % % % Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % % Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % % Warburg Pincus Global Growth 14-E (Cayman), L.P. % % % WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % % WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % % WP Zest Holdings B.V. % % % Zest Investments B.V. % % % Zest Midco GmbH % % % Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 % - % % % Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % % Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % % WP Global Growth 14 Partners (Cayman), L.P. % % % WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % % WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % % WP Zest Holdings B.V. % % % Zest Investments B.V. % % % Zest Midco GmbH % % % Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 % - % % % Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % % Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % % Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % % Warburg Pincus Global Growth 14 Partners (Cayman), L.P. % % % WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % % WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % % WP Zest Holdings B.V. % % % Zest Investments B.V. % % % Zest Midco GmbH % % % Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

17.10.2025

