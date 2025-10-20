Werbung ausblenden

EQS-PVR: PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: PSI Software SE
PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.10.2025 / 10:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: PSI Software SE
Straße, Hausnr.: Dircksenstraße 42-44
PLZ: 10178
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900OS5AIRXC3T2J37

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
Registrierter Sitz, Staat: Hamilton, Bermuda

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Zest Bidco GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
13.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,55 % 28,52 % 33,07 % 15697366
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A0Z1JH9 0 714797 0,00 % 4,55 %
Summe 714797 4,55 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Irrevocable n/a n/a Physisch 854252 5,44 %
Share purchase agreement n/a n/a Physisch 3622653 23,08 %
      Summe 4476905 28,52 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % %
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % %
Warburg Pincus (Europa) Global Growth 14 (Cayman), L.P. % % %
WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % %
WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % %
WP Zest Holdings B.V. % % %
Zest Investments B.V. % % %
Zest Midco GmbH % % %
Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %
- % % %
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % %
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % %
Warburg Pincus (Callisto) Global Growth 14 (Cayman), L.P. % % %
WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % %
WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % %
WP Zest Holdings B.V. % % %
Zest Investments B.V. % % %
Zest Midco GmbH % % %
Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %
- % % %
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % %
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % %
Warburg Pincus Global Growth 14-B (Cayman), L.P. % % %
WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % %
WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % %
WP Zest Holdings B.V. % % %
Zest Investments B.V. % % %
Zest Midco GmbH % % %
Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %
- % % %
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % %
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % %
Warburg Pincus Global Growth 14-E (Cayman), L.P. % % %
WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % %
WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % %
WP Zest Holdings B.V. % % %
Zest Investments B.V. % % %
Zest Midco GmbH % % %
Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %
- % % %
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % %
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % %
WP Global Growth 14 Partners (Cayman), L.P. % % %
WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % %
WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % %
WP Zest Holdings B.V. % % %
Zest Investments B.V. % % %
Zest Midco GmbH % % %
Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %
- % % %
Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. % % %
Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P. % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC % % %
Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P. % % %
Warburg Pincus Global Growth 14 Partners (Cayman), L.P. % % %
WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A. % % %
WP GG 14 Investments Holdings B.V. % % %
WP Zest Holdings B.V. % % %
Zest Investments B.V. % % %
Zest Midco GmbH % % %
Zest Bidco GmbH 4,55 % 28,52 % 33,07 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
17.10.2025


20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet: www.psi.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2215514  20.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PSI Software

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden