EQS-PVR: PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: PSI Software SE
PSI Software SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.10.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.10.2025 / 10:40 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|PSI Software SE
|Straße, Hausnr.:
|Dircksenstraße 42-44
|PLZ:
|10178
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900OS5AIRXC3T2J37
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
Registrierter Sitz, Staat: Hamilton, Bermuda
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Zest Bidco GmbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|13.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
|15697366
|letzte Mitteilung
|n/a %
|n/a %
|n/a %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A0Z1JH9
|0
|714797
|0,00 %
|4,55 %
|Summe
|714797
|4,55 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Irrevocable
|n/a
|n/a
|Physisch
|854252
|5,44 %
|Share purchase agreement
|n/a
|n/a
|Physisch
|3622653
|23,08 %
|Summe
|4476905
|28,52 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Europa) Global Growth 14 (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings B.V.
|%
|%
|%
|WP Zest Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Zest Investments B.V.
|%
|%
|%
|Zest Midco GmbH
|%
|%
|%
|Zest Bidco GmbH
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
|-
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Callisto) Global Growth 14 (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings B.V.
|%
|%
|%
|WP Zest Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Zest Investments B.V.
|%
|%
|%
|Zest Midco GmbH
|%
|%
|%
|Zest Bidco GmbH
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
|-
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Global Growth 14-B (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings B.V.
|%
|%
|%
|WP Zest Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Zest Investments B.V.
|%
|%
|%
|Zest Midco GmbH
|%
|%
|%
|Zest Bidco GmbH
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
|-
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Global Growth 14-E (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings B.V.
|%
|%
|%
|WP Zest Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Zest Investments B.V.
|%
|%
|%
|Zest Midco GmbH
|%
|%
|%
|Zest Bidco GmbH
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
|-
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P.
|%
|%
|%
|WP Global Growth 14 Partners (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings B.V.
|%
|%
|%
|WP Zest Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Zest Investments B.V.
|%
|%
|%
|Zest Midco GmbH
|%
|%
|%
|Zest Bidco GmbH
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
|-
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP LLC
|%
|%
|%
|Warburg Pincus (Cayman) Global Growth 14 GP, L.P.
|%
|%
|%
|Warburg Pincus Global Growth 14 Partners (Cayman), L.P.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings Coöperatief U.A.
|%
|%
|%
|WP GG 14 Investments Holdings B.V.
|%
|%
|%
|WP Zest Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Zest Investments B.V.
|%
|%
|%
|Zest Midco GmbH
|%
|%
|%
|Zest Bidco GmbH
|4,55 %
|28,52 %
|33,07 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|17.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2215514 20.10.2025 CET/CEST
