Gewinnwoche voraus | iPhone Verkäufe ziehen an | Cleavland Cliffs interessant

Die Wall Street startet mit Rückenwind in die neue Woche – die Aktienfutures von Dow, S&P 500 und Nasdaq liegen allesamt im Plus. Anleger blicken gespannt auf eine vollgepackte Woche mit frischen Quartalszahlen von Netflix, Tesla, Coca-Cola und Intel sowie auf den Inflationsbericht am Freitag, der entscheidend für den nächsten Fed-Schritt sein dürfte.



Rückenwind gibt es auch von der politischen Seite: Laut Wall Street Journal will Präsident Donald Trump zahlreiche Produkte von den gegenseitigen Strafzöllen mit China ausnehmen. Das weckt Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt vor dem geplanten Treffen mit Xi Jinping Ende des Monats. Finanzminister Scott Bessent sieht die Lage ohnehin „spürbar beruhigt“.



Nach der turbulenten Vorwoche mit Sorgen um Regionalbanken und geopolitische Risiken bleibt die Stimmung robust. Der VIX-Index fiel deutlich auf etwa 20 Punkte zurück – ein Zeichen für nachlassende Nervosität.



Anleger hoffen zudem auf eine weitere Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober. Derweil beobachten die Märkte aufmerksam den anhaltenden Shutdown der US-Regierung, der das Wirtschaftswachstum kurzfristig bremsen könnte.



Besonders im Fokus: Ally Financial – die Aktie sprang, nachdem TD Cowen sie von Halten auf Kaufen hochstufte und das Kursziel auf 50 US-Dollar anhob. Das entspricht einem Potenzial von rund +26 %.



00:00 Intro

00:16 Shutdown könnte diese Woche enden | Themenüberblick

01:00 Zahlen, Daten und Ereignisse | Wochenausblick

05:27 Apple: iPhone Verkäufe ziehen an | Analysten

07:05 Asien: Japan, Sükorea | Rohstoffe & Währungen

09:10 Zollpolitik: Trump verwäsert Agenda

10:55 Geopolitik: Ukraine/Russland | Venezuela | Columbien

12:43 Meldungen: Tesla | Konsumverhalten | Banken | Immobiliensektor

15:03 Unternehmensmeldungen: Boeing | Hologic | NVIDIA | Wikipedia u.v.m.

17:29 Analysten: Lockheed Martin | JD.com | American Express | Dollartree u.v.m.

21:16 Analysten Energie-Sektor: Nextracker | Occidental Petroleum u.v.m.

23:40 Analysten: Zoom | Chipotle | Crown Castle



