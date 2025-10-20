IRW-News: ACG Metals Limited: Update hinsichtlich Betrieb und Kapitalstruktur für 3. Quartal 2025 (seit Jahresbeginn)

IRW-PRESS: ACG Metals Limited: Update hinsichtlich Betrieb und Kapitalstruktur für 3. Quartal 2025 (seit Jahresbeginn)

ACG bei Jahresproduktion und prognostizierten nachhaltigen Gesamtkosten auf Kurs

20. Oktober 2025 / ACG Metals Limited (LSE: ACG) gibt ein Update zu Betrieb und Kapitalstruktur für das dritte Quartal 2025 seit Jahresbeginn (Q3 2025 YTD).

Zusammenfassung von Q3 2025 YTD

- Die Produktion per Q3 2025 YTD liegt weiterhin im Plan, um die Prognose von 36.000 bis 38.000 oz AuÄq für das gesamte Jahr zu erreichen.

- Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) beliefen sich seit Jahresbeginn auf 1.131 USD/oz AuÄq und lagen somit innerhalb der Prognose. Die C1-Cash-Kosten sanken gegenüber dem Q3 2024 YTD um 30 % auf 432 USD/oz AuÄq, was die anhaltende betriebliche Effizienz widerspiegelt.

- Die Produktion im Q3 2025 war saisonbedingt geringer, was mit dem Minenplan und der Produktionsabfolge der Vorjahre übereinstimmt.

- Das Sulfiderweiterungsprojekt Gediktepe schreitet weiterhin innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens voran, wobei im Q3 2025 erste Meilensteine bei Beton- und Stahlarbeiten sowie der Infrastruktur des Standorts verzeichnet wurden.

- ACG Metals treibt die technischen Arbeiten weiter voran, um den Wert des Übergangserzes zu erschließen.

- Die Gold- und Silberpreise stiegen im Q3 2025 YTD gegenüber dem Q3 2024 YTD um 34 % bzw. 26 % auf 3.054 USD/oz Au bzw. 34,19 USD/oz Ag, was zu starken Umsätzen führte.

- Die Nettoverschuldung von ACG belief sich per 30. September 2025 auf 64 Millionen $ und blieb somit dank eines starken Barbestands von 137 Millionen $ (einschließlich eines limitierten Bestands von 46 Millionen $) niedrig.

Artem Volynets, Chairman und CEO von ACG, sagte:

Wir haben im dritten Quartal 2025 solide Fortschritte verzeichnet und sind weiterhin auf einem guten Weg, unsere Prognose für das gesamte Jahr zu erreichen. Dank einer disziplinierten Umsetzung geht die Sulfiderweiterung innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens voran, wobei die vollständige kommerzielle Produktion bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2026 angestrebt wird. Es wurden bedeutsame Meilensteine erreicht, einschließlich des Betongusses und der Stahlinstallation.

Betriebszusammenfassung für Q3 2025 YTD

Q3 YTD 2025 versus Q3 YTD 2024

Abgebautes Erz, gesamt t 209.098 -60% Abbau

Au-Gehalt g/t 1,90 17%

Ag-Gehalt g/t 67 22%

Verarbeitetes Erz, gesamt t 184.250 -68% Verarbeitung

Au-Gehalt g/t 2,17 8%

Ag-Gehalt g/t 86 33%

Au oz 23.869 -30% Produktion

Ag oz 490.995 -1%

AuEq oz 29.291 -26%

Au oz 24.984 -30% Verkauf

Ag oz 480.843 3%

AuEq oz 30.297 -26%

Au $/oz 3.054 34% Erzielter Preis

Ag $/oz 34,19 26%

C1-Cash-Kosten (produziert) $/oz 432 -30% Kosten

AISC (verkauft) $/oz 1.131 -2%

Starke Dynamik bei Sulfiderweiterungsarbeiten hält an

- Beim Sulfiderweiterungsprojekt Gediktepe wurden bedeutsame Meilensteine erreicht, einschließlich der Fertigstellung des Verwaltungsbereichs mit MSE-Stützwand - ein entscheidender Schritt bei der Infrastrukturentwicklung des Standorts.

- Die Erdarbeiten an der Rückhalteanlage für Tailings (TSF) gehen dank des günstigen Wetters im September gut voran. Zu den bemerkenswerten Fortschritten zählen die Installation von Unterdrainagen sowie die Vorbereitung des Dammfundaments.

- Das GAP-Lager für die Arbeitskräfte und der Mobilisierungsbereich wurden termingerecht fertiggestellt, wobei eine temporäre Warmwasseranlage installiert wurde, um die Bewohnbarkeit und die Mobilisierung der Arbeitskräfte zu unterstützen, während die Bauarbeiten am gesamten Standort intensiviert werden.

- Die Aushub- und Fundamentarbeiten im Feinmahlbereich gehen gut voran, während parallel dazu die Installation der TSF-Unterdrainage fortgesetzt wird.

- Per 30. September 2025 liegt das Projekt weiterhin gut im Zeitplan, wobei 58 % der technischen Planung und Entwurfsplanung, 56 % der Beschaffung und 27 % der Errichtung der Verarbeitungsanlage abgeschlossen sind.

- Das Sulfiderweiterungsprojekt liegt weiterhin im Zeitplan, um bis Ende der ersten Jahreshälfte 2026 die volle kommerzielle Produktion zu erreichen, wodurch Gediktepe zu einem langlebigen, kostengünstigen Kupferproduzenten werden kann.

Warrants

Am 20. Oktober 2025 nahm das Unternehmen verschiedene Änderungen an den Bedingungen (i) des Privatplatzierungs-Warrants und öffentlichen Warrant-Wertpapiers vom 2. September 2024 (das erste Warrant-Wertpapier) sowie (ii) des Warrant-Wertpapiers vom 6. Oktober 2022 (in der am 2. September 2024 geänderten und neu formulierten Fassung sowie in der am 7. Februar 2025 weiter geänderten und neu formulierten Fassung) (das zweite Warrant-Wertpapier und zusammen mit dem ersten Warrant-Wertpapier die Warrant-Wertpapiere) vor, sodass

(A) die Währungseinheit der Warrant-Wertpapiere von US-Dollar auf Pfund Sterling geändert wurde, um der Änderung der Handelswährung der Klasse-A-Stammaktien des Unternehmens an der Londoner Börse am 24. März 2025 Rechnung zu tragen;

(B) der Ausübungspreis von 6,90 USD auf 5,34 GBP angepasst wurde, was dem Äquivalent des Ausübungspreises in Pfund Sterling unter Bezugnahme auf den Schlusskurs von 1,2919 am 21. März 2025 (dem Handelstag vor dem Datum, an dem die Aktien des Unternehmens den Handel in Pfund Sterling aufgenommen haben) entspricht;

(C) das Recht des Unternehmens, die Warrants (wie in den Warrant-Wertpapieren definiert) zurückzukaufen, wenn (i) der Referenzwert (wie hierin in den Warrant-Wertpapieren definiert) 18,00 $ pro Klasse-A-Stammaktie erreicht oder übersteigt; oder (ii) der Referenzwert 10,00 $ pro Klasse-A-Stammaktie erreicht oder übersteigt und weniger als 18,00 $ pro Klasse-A-Stammaktie beträgt; gestrichen wurde; und

(D) bestimmte andere Folgeänderungen vorgenommen wurden, um das Vorstehende umzusetzen (zusammen die Änderungen).

Abgesehen von den Änderungen bleiben die Warrant-Wertpapiere unverändert und die Bedingungen der Warrants bleiben wie im Prospekt vom 7. Oktober 2022 und in der Pressemitteilung vom 7. Februar 2025 zusammengefasst.

Gemäß den Bedingungen der Warrants und der Warrant-Wertpapiere ist es dem Unternehmen gestattet, die Bedingungen der Warrants ohne Zustimmung der Inhaber der Warrants (wie in den Warrant-Wertpapieren definiert) zu ändern, um Bestimmungen hinzuzufügen oder zu ändern, die das Unternehmen als erforderlich oder wünschenswert erachtet und die nach Ansicht des Unternehmens die Rechte der Inhaber der Warrants nicht beeinträchtigen. Das Unternehmen erachtet die Änderungen als erforderlich und ist darüber hinaus der Auffassung, dass diese Änderungen die Rechte der Inhaber der Warrants nicht beeinträchtigen. Dementsprechend wurde die Zustimmung der Inhaber der Warrants zu den Änderungen nicht eingeholt (und musste auch nicht eingeholt werden).

Kopien der aktualisierten Warrant-Wertpapiere werden in Kürze auf der Website des Unternehmens unter https://acgmetals.com/regulatory-news/ verfügbar sein.

- ENDE -

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist) erachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Regulatory Information Service gelten diese Informationen nun als allgemein bekannt.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens ist der Chairman & Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie glauben, anstreben, erwarten, abzielen auf, annehmen, prognostizieren, würden, könnten, ins Auge fassen, schätzen, beabsichtigen, können, planen, werden oder der Verneinung dieser Begriffe, Abwandlungen oder vergleichbaren Ausdrücken, einschließlich Verweisen auf Annahmen, erkennbar. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Gewisse Faktoren können ferner dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe und des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zugeschrieben werden, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch den oben genannten vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltendes Recht, behördliche Vorschriften, die UK Listing Rules und die Disclosure Guidance and Transparency Rules vorgeschrieben, beabsichtigt weder das Unternehmen noch eine andere Partei, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit erstklassiger ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe verkaufte im Jahr 2024 insgesamt 57 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

