IRW-News: Core Silver Corp.: Core Silver entdeckt neue Kupfer-Porphyr-Erzgänge auf Laverdiere

IRW-PRESS: Core Silver Corp.: Core Silver entdeckt neue Kupfer-Porphyr-Erzgänge auf Laverdiere

Entdeckung erweitert Ausdehnung der Mineralisierung auf über 4,5 Kilometer - Weit verbreitete & hochgradige Kupfer-Silber-Molybdän-Analyseergebnisse heben bezirksweites Porphyrpotenzial auf dem Konzessionsgebiet Blue hervor

Vancouver, 20. Oktober 2025 / IRW-Press / Core Silver Corp. (Core Silver oder das Unternehmen) (CSE:CC) (FWB:8ZR) (OTCQB:CCOOF) freut sich, die Entdeckung eines neuen, kupferhaltigen Porphyrerzgangsystems bei Copper Creek, Teil des Kupferprojekts Laverdiere (das Projekt) im östlichen Teil des Konzessionsgebiets Blue (das Konzessionsgebiet) im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia, zu bestätigen.

WICHTIGSTE PUNKTE

- Entlang des unteren Abschnitts von Copper Creek, rund 2,6 Kilometer südlich der Valley Fault Zone, wurde 2025 ein neues Kupfer-Porphyr-Erzgangsystem entdeckt (Abbildung 1).

- Analyseergebnisse der Oberflächenproben lieferten bis zu 1,35 % Cu mit 9,1 g/t Ag bzw. 0,63 % Cu mit 17 g/t Ag und 355 ppm Mo; mehrere zusätzliche Proben ergaben anomale Cu-Mo-Ag-Werte (Abbildung 2a/b).

- Steil einfallende malachit- und chalkopyritführende Erzgänge und Brüche bei Copper Creek werden stellenweise von epithermalen Quarz-Karbonat-Erzgängen durchschnitten, was auf die Existenz eines mehrphasigen robusten hydrothermalen Systems hindeutet.

- Ähnliche Erzgangbeziehungen konnten bei Upper Copper Creek, 1,8 Kilometer westlich, wo ausgeprägtere epithermale Stockwork-Erzgänge erprobt wurden (Analyseergebnisse ausstehend), ebenso wie entlang der Valley Fault festgestellt werden.

- Mit dieser Entdeckung wurde die Cu-Mo-Ag-Mineralisierung nun auf einer Länge von 4,5 Kilometern bei Laverdiere - von der Main Copper Skarn Zone (North Adit) bis zu Copper Creek - bestätigt; sie ist nach wie vor in alle Richtungen zur Erweiterung offen.

- Weitere Ergebnisse des Explorationsprogramms 2025, einschließlich der Bohrergebnisse, werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Nick Rodway, President und CEO von Core Silver, sagt dazu:

Die Entdeckung eines neuen Kupfer-Porphyr-Erzgangsystems bei Copper Creek ist ein wichtiger Schritt für den Nachweis des wahren Umfangs des Systems Laverdiere. Dies ist erst unsere zweite Bohrsaison bei Laverdiere und wir haben bereits eine ausgeprägte Kupfer-, Molybdän- und Silbermineralisierung auf 4,5 Kilometern abgegrenzt - ein Ausmaß, das in dieser Phase der Exploration in British Columbia nur sehr selten ist. Diese soliden Oberflächenergebnisse bestärken uns zusammen mit den laufenden tieferen Bohrungen in der Valley Zone in unserer Auffassung, dass das Konzessionsgebiet Blue ein Kupfer-Molybdän-Silber-System in Bezirksgröße beherbergt, das langfristig bedeutenden Wert schaffen dürfte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81447/CoreSilver_201025_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Karte (Draufsicht) mit den Kupfergehalten (% Cu) in Gesteinsproben, die aus dem neu entdeckten, 200 Meter langen Trend von Porphyrerzgängen bei Lower Copper Creek entnommen wurden, über CVG-Magnetik (Geotech, 2021).

ÜBER DIE ENTDECKUNG COPPER CREEK

Erste Prospektionsarbeiten auf dem Kupferprojekt Laverdiere im Jahr 2025 führten zur Entdeckung eines neuen, kupferführenden porphyrartigen Erzgang- und Bruchsystems entlang des unteren Abschnitts von Copper Creek, rund 2,6 Kilometer südlich des Gebiets entlang der Valley Fault Zone, in dem 2025 Bohrungen durchgeführt wurden (Abbildung 1). Proben, die zu Beginn der Saison 2025 aus diesem Erzgangsystem entnommen wurden, lieferten Werte von 0,63 % Cu, 17 g/t Ag und 355 ppm Mo, was eingehende Kartierungen und systematische Probenahmen des Gebiets, einschließlich Upper Copper Creek, rechtfertigte. Im Zuge der strukturellen Kartierungen Anfang Juni wurde das mineralisierte Erzgang- und Bruchsystem auf einer Streichlänge von etwas mehr als 200 Metern abgegrenzt und zehn (10) weitere Proben wurden aus einer Kombination steil einfallender kupferführender Porphyrerzgänge und freiliegender Bruch-/Verwerfungsflächen sowie aus quer verlaufenden felsischen Intrusionsgängen und späten, rostigen epithermalen Quarz-Karbonat-Erzgängen entnommen. Die zu diesem Zeitpunkt erprobten chalkopyrit- und malachithaltigen Porphyrerzgänge und Brüche ergaben bedeutende Gehalte, einschließlich Werte von bis zu 1,35 % Cu und 9,1 g/t Ag. Mehrere weitere Proben lieferten anomale Cu-Mo-Ag-Konzentrationen (Abbildungen 2a/b).

Vergleichbare Beziehungen zwischen porphyrischen und epithermalen Erzgängen wurden auch 1,8 Kilometer weiter westlich bei Upper Copper Creek, wo ausgeprägtere epithermale Stockwork-Erzgänge erprobt wurden (Analyseergebnisse ausstehend), und entlang der Valley Fault Zone festgestellt. Mit dieser jüngsten Entdeckung wurde die Ausdehnung der Cu-Mo-Ag-Mineralisierung auf mehr als 4,5 Kilometern - von der Main Copper Skarn Zone (North Adit) bis zu Copper Creek - nachgewiesen. Die porphyrische Cu-Mo-Ag-Mineralisierung auf dem Kupferprojekt Laverdiere konzentriert sich auf die Ausläufer in den Verwerfungszonen sowie auf die Gebiete mit erhöhter struktureller Komplexität und hydrothermaler Alteration in Zusammenhang mit der Llewellyn Fault Zone (LFZ). Dieses Ziel in Bezirksgröße ist derzeit weiterhin in alle Richtungen zur Erweiterung offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81447/CoreSilver_201025_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2a: Fotos der porphyrisch-epithermalen Erzgänge entlang des Trends Lower Copper Creek.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81447/CoreSilver_201025_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2b: Fotos der porphyrischen Erzgänge und kupferhaltigen Bruch- und Verwerfungsflächen entlang des Trends Lower Copper Creek.

ÜBER DAS KUPFERPROJEKT LAVERDIERE

Das Kupferprojekt Laverdiere ist ein niedrig gelegenes, hochgradiges und im Frühstadium befindliches Cu-Mo-Ag-Au-Porphyr-Skarnziel, für das eine Bohrgenehmigung vorliegt. Das Projekt war seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder Gegenstand von Explorationen, es wurde jedoch nie ein umfassendes Explorationsprogramm durchgeführt. Stollen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in das Gebiet Laverdiere abgeteuft wurden, lieferten Berichten zufolge bis zu 27 m mit einem Gehalt von 1,20 % Cu. Die Llewellyn Fault Zone, eine regionale Verwerfung mit ausgeprägter Metallanreicherung, verläuft auf einer Streichlänge von 14 km durch das Kupferprojekt Laverdiere und stellt den Kontakt zwischen dem Yukon-Tanana Terrane und dem Stikine Terrane auf dem Projektgelände dar. Bislang wurde nur ein Abschnitt von 1 km der gesamten Streichlänge dieser wirtschaftlich bedeutenden Verwerfungszone erkundet. Diamantbohrungen, die 1974 125 m nördlich des French Adit durchgeführt wurden, durchteuften, wie gemeldet, 175 m mit 0,27 % Cu, einschließlich 6 m mit 1,60 % Cu und 7,8 m mit 1,60 % Cu. Die erste Diamantbohrkampagne von Core Silver im Kupferprojekt Laverdiere im Jahr 2022 ermittelte 0,90 % Cu, 6 g/t Ag und 0,11 g/t Ag auf bis zu 48,5 m in 31,46 m Tiefe in Bohrloch LAV22-001 (French Adit), 0,11 % Cu, 2 g/t Ag und 0,006 % Mo auf 223 m in 15 m Tiefe in LAV22-002 (French Adit) sowie 0,11 % Cu, 0,023 % Mo, 0,9 g/t Au und 0,02 g/t Au auf 107,38 m in 144,62 m Tiefe in Bohrloch LAV22-006 (North Adit). Die Ergebnisse des Programms 2022 bei Laverdiere sind in ihrer Gesamtheit in der Pressemeldung vom 29. März 2023 zusammengefasst.

Die mittels Bohrungen nachgewiesene und kartierte hochgradige kupferhaltige Skarnmineralisierung bei Laverdiere korreliert mit Einbuchtungen in den Kontaktzonen der ausgedehnten kreidezeitlichen Intrusionen auf der Westseite von Hoboe Creek. Eine große, noch nicht erkundete Einbuchtung in der Intrusion wurde 8 km südlich der bis dato erkundeten Zone bei Laverdiere kartiert und steht an dieser Stelle in Kontakt mit metamorphen Gesteinen der Boundary Range. Apophysen der größeren Granodioritintrusion sind ebenfalls kartiert und stehen in Kontakt mit Kalkstein und Marmor, die für eine Massivsulfid-Skarn-Mineralisierung günstig sind, etwa 7 km südwestlich der bekannten Zonen mit einer hochgradigen porphyrischen Skarnmineralisierung.

In einer ausgedehnten Granodioritintrusion aus der Kreidezeit bei Laverdiere lagert eine weitläufige Cu-Mo-Ag±Au-Porphyr-Mineralisierung. Die Intrusion steht in Zusammenhang mit einem sehr hochgradigen Fe-Cu-Au-Ag-Massivsulfid-Skarn-Vorkommen (die Main Zone), das an der Oberfläche entlang der Westflanke der ertragreichen Llewellyn Fault Zone (LFZ) am Kontakt zwischen Porphyr und Marmor zutage tritt. In der Main Zone wurden 2022 Bohrungen absolviert, die bedeutende Kupfergehalte auf großen Mächtigkeiten lieferten, einschließlich 267,05 m mit 0,17 % Cu, 1 g/t Ag, 0,04 g/t Au ab der Oberfläche mit einem Teilabschnitt von 48,54 m mit 0,90 % Cu, 6 g/t Ag, 0,11 g/t Au ab 31,46 m Tiefe.

Im Jahr 2024 erfolgten strukturelle Kartierungen und Probenahmen der hochgradigen porphyrischen Cu-Mo-Ag±Au-Mineralisierung in der neu definierten Valley Zone, die sich 2,2 km südwestlich der Main Zone befindet. In der Valley Zone wurde eine Reihe von in alteriertem Granodiorit lagernden mineralisierten porphyrischen Erzgängen und Rissen kartiert und beprobt, die sich über einen 1 km langen Ost-West-Trend entlang der Valley Fault erstrecken. Hier wurden in der Vergangenheit Werte von bis zu 3,24 % Cu (mit 82 g/t Ag, 0,56 g/t Au und 0,053 % Mo) und 0,32 % Mo (mit 1,03 % Cu, 4 g/t Ag) im Jahr 2022 ermittelt. Im Jahr 2024 wurde auf der gegenüberliegenden Seite der Valley Fault ein 20 cm mächtiger, in Ost-West-Richtung streichender Quarzgang mit 0,83 % Cu, 47 g/t Ag, 0,44 g/t Au und 0,007 % Mo entdeckt.

Quellennachweis

1White, W.H. (1969): Geology and economic prospects of the Laverdiere property

2 Fustos, A. (1974). Report on the Results of the 1973 Exploration Programme on the Loon Group. BC Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, Assessment Report 4996

PROBENAHMEN, AUFBEREITUNG & QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE (QA/QC)

Alle Gesteins- und Bohrkernproben aus dem Jahr 2025 werden am Ende jedes Tages per Hubschrauber zur Kernprotokollierungsanlage in Atlin (BC) transportiert und dort verarbeitet. Mit der Auswahl der Feldproben sollte eine homogene Lithologie, Alteration, Mineralisierung und Erzgangbildung erfasst werden. Alle Gesteins- und Bohrkernproben werden an die Einrichtung von Bureau Veritas (BV) Labs in Whitehorse (YT) überstellt. Jede Probe wird zu 70 % auf 2 mm zerkleinert und anschließend zu 85 % auf 200 Mikrometer pulverisiert. Anschließend werden alle Proben im Rahmen eines 59-Element-Ultraspurenpakets (Methode MA-250) einem Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließendem ICP-MS-Verfahren bzw. einer Brandprobe durch Pb-Sammlung mit abschließendem ICP-ES-Verfahren für Au, Pt und Pd (Methode FA-330) unterzogen. Proben, die bei der primären Multielementmethode die oberen Nachweisgrenzen für die interessierenden Elemente erreichen, werden anhand eines sekundären Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-OES-Verfahren (Methode MA-370) weiter analysiert. Proben mit extrem hohen Pb-Gehalten wurden bei Überschreiten der Nachweisgrenze einer tertiären Methode, GC-817m, unterzogen.

OFFENLEGUNG GEMÄß NI 43-101 & DATENVERIFIZIERUNG

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 100359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung nach seinem besten Wissen geprüft und verifiziert. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der vor Ort gemachten Notizen, Probenetiketten und Analysezertifikate von Bureau Veritas Labs sowie einen Abgleich der Ergebnisse mit den ursprünglichen Datensätzen. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

ÜBER CORE SILVER CORP.

Core Silver Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia befasst. Das Unternehmen besitzt derzeit sämtliche Anteile und Rechte am Mineralkonzessionsgebiet Blue, das eine Grundfläche von 114.074 Hektar (ca. 1.140 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldbergbaugebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territorium der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als Llewellyn Fault Zone (LFZ - Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Tally-Ho Shear Zone im Yukon nach Süden durch das Konzessionsgebiet Blue bis zum Juneau Ice Sheet im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Silver ist der Auffassung, dass das südliche Gebiet von Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er-Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Mineralkonzessionsgebiet Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten erzielt, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle in British Columbia. Das Unternehmen hat diese Informationen genutzt, um ein bereits bewährtes Explorationsmodell für das Konzessionsgebiet Blue anzupassen und ist überzeugt, dadurch eine wichtige Entdeckung ermöglichen zu können. Core Silver freut sich darauf, sich zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Bergbaubezirk Atlin zu entwickeln, und sein Team ist von den bedeutenden Möglichkeiten für Neuentdeckungen und die Erschließung in diesem Gebiet überzeugt.

Für das Board of Directors

CORE SILVER CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen darüber, dass im Anschluss an das Bohrprogramm auf dem Kupferprojekt Laverdiere Bohrungen auf dem polymetallischen Projekt Silver Lime absolviert werden, dass das erste Ziel im Rahmen des Bohrprogramms 2025 die Valley Zone ist, und andere allgemeine Aussagen in Bezug auf die geplanten oder zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Blue. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehört, dass das Unternehmen aufgrund von ökologischen, technologischen oder sonstigen Faktoren nicht in der Lage ist, die Ausmaße der Mineralisierung auf den Projekten wie geplant zu erweitern; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Pläne für Bohrungen auf dem polymetallischen Projekt Silver Lime im Anschluss an die Bohrungen auf dem Kupferprojekt Laverdiere wie beabsichtigt umzusetzen; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich auf die geplanten Bohrziele zu konzentrieren, wie etwa das geplante Bohrziel in der Valley Zone; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine jeweiligen Pläne für die weitere Exploration des Projekts Silver Lime und des Projekts Laverdiere umzusetzen; dass bestimmte Explorationsmethoden, einschließlich des vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsmodells für das Konzessionsgebiet Blue, unter den gegebenen Umständen unwirksam oder unzureichend sind; dass wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, geopolitische, umweltbezogene und technologische Faktoren die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens beeinflussen können; dass sich unsere spezifischen Pläne und der Zeitplan für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne ändern können; dass das Unternehmen aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie möglicherweise keinen Zugang zu Mineralen hat oder diese nicht erschließen kann; und dass wir möglicherweise auch nicht genügend Mittel aufbringen können, um unsere Pläne durchzuführen oder abzuschließen. Die anhaltende COVID-19-Pandemie, Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und der Konflikt in der Ukraine und den umliegenden Regionen sind weitere Faktoren, die die aktuelle Wirtschaftslage beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt bergen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken, die derzeit nicht beschreibbar und nicht messbar sind. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind und sie sich daher aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht vorbehaltlos auf sie verlassen sollten. Zusätzliche Risikofaktoren werden im Abschnitt Risk Factors in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments nicht aktualisieren oder revidieren, um sie an das Eintreten zukünftiger, nicht vorhersehbarer Ereignisse anzupassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81447

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81447&tr=1

