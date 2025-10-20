IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. unterstreicht angesichts der jüngsten chinesischen Exportkontrollen für kritische Mineralien die Dringlichkeit des Aufbaus einer nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. unterstreicht angesichts der jüngsten chinesischen Exportkontrollen für kritische Mineralien die Dringlichkeit des Aufbaus einer nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien

Montreal, Quebec - 20. Oktober 2025 / IRW-Press / Der Sprecher von Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWE: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen), CEO Martin Kepman, hat angesichts der kürzlich von China eingeführten strengen Exportkontrollen für kritische Mineralien die Dringlichkeit des Aufbaus einer nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien hervorgehoben.

Chinas neue Exportkontrollvorschriften, die am 8. November 2025 in Kraft treten, sehen Exportkontrollen für leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, Kathodenmaterialien - einschließlich Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) -, ternäre Vorstufen und lithiumreiche manganbasierte Materialien sowie Graphitanodenmaterialien und wichtige Produktionstechnologien vor.

Kepman erklärte: Diese Maßnahmen stellen eine erhebliche Verschärfung der chinesischen Kontrolle über den Export kritischer Materialien dar, die für die globale Industrie in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Verteidigung unerlässlich sind. Es wird erwartet, dass die Beschränkungen die internationalen Lieferketten beeinträchtigen und die Bestrebungen zur Autarkie der nordamerikanischen und europäischen Batterieproduktion beschleunigen werden.

Kepman fügte hinzu: Chinas jüngste Exportkontrollen unterstreichen die Dringlichkeit des Aufbaus einer sicheren und unabhängigen nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien. Das Manganprojekt Battery Hill von Manganese X in Woodstock, New Brunswick, Kanada, ist ein entscheidender Schritt, um die heimische Produktion von hochreinem Mangan (HPMSM) sicherzustellen. HPMSM ist ein wichtiger Bestandteil der nächsten Generation von Kathodenchemien für Elektrofahrzeuge, unter anderem Lithium-Mangan-reiche (LMR), Lithium-Mangan-Eisenphosphat- (LMFP) und Nickel-Mangan-Kobalt-Kathoden (NMC).

Manganese X ist mit seiner Manganlagerstätte Battery Hill strategisch gut positioniert, um diese entstehende Versorgungslücke zu schließen. Das Unternehmen hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, die nordamerikanischen Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte mit hochwertigen Manganmaterialien aus ethischen Quellen zu beliefern und so die Abhängigkeit von ausländischen - insbesondere chinesischen - Verarbeitungskapazitäten zu verringern.

Mangan ist eine immer wichtiger werdende Komponente leistungsstarker und kosteneffizienter Elektrofahrzeugbatterien. Die Zugabe von Mangan verbessert die Energiedichte, die Stabilität und die Reichweite - Eigenschaften, die von führenden Batterie- und Automobilherstellern weltweit stark nachgefragt werden.

Die geopolitische Landschaft für kritische Mineralien verändert sich rapide, so Kepman. Unser Ziel ist es, Manganese X als einen Schlüsselakteur unter den Anbietern von hochreinem Mangan in Nordamerika zu positionieren, der voll und ganz mit staatlichen Initiativen zur Förderung der Energiesicherheit, der wirtschaftlichen Belastbarkeit und der Führung im Bereich sauberer Technologien übereinstimmt.

Während sich Nationen an die neue Handelsdynamik anpassen, setzt sich Manganese X weiterhin dafür ein, das Wachstum eines nachhaltigen, transparenten und regional sicheren Ökosystems für Elektrofahrzeugbatterien und Backup-Energie in ganz Nordamerika zu fördern.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Auswirkungen der chinesischen Exportkontrollen und deren Inkrafttreten auf kritische Mineralien, die Lieferkette für Batteriemineralien und etwaige Störungen derselben sowie auf die Ziele und Pläne des Unternehmens, durch die Erschließung seiner Manganlagerstätte Battery Hill die nordamerikanische Lieferkette für Batteriematerialien zu unterstützen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca), offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

