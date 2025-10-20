Positiver Wochenauftakt: TKMS-IPO im Fokus

Nach einem schwachen Ausklang am Freitag zeigen sich die Märkte zum Wochenstart erholt. Der DAX präsentiert sich freundlich, während auch die US-Indikationen mit positiven Vorzeichen aufwarten. In Asien legte der Nikkei zu, was die Stimmung zusätzlich stützt.

Makroökonomischer Überblick:

In China hat sich das Wachstum im dritten Quartal spürbar verlangsamt. Mit einem Plus von 4,8 Prozent im Jahresvergleich fiel die Expansion schwächer aus als im Vorquartal und markiert den niedrigsten Wert seit einem Jahr. Die Abkühlung deutet auf nachlassende Dynamik nach einem starken Jahresauftakt hin. In Deutschland setzte sich der Preisrückgang bei Erzeugerpreisen fort. Im September lagen sie 1,7 Prozent unter dem Vorjahreswert, getrieben vor allem von sinkenden Energiekosten. Damit dauert die Phase rückläufiger Produzentenpreise bereits sieben Monate an.

Im Fokus:

L’Oréal steht im Rampenlicht, nachdem der Kosmetikkonzern die Übernahme der Beauty-Sparte von Kering für vier Milliarden Euro angekündigt hat. Zum Paket gehört unter anderem der Luxusparfümhersteller Creed. Die Transaktion soll nicht nur das Portfolio von L’Oréal stärken, sondern Kering auch dringend benötigte Liquidität verschaffen, um Schulden abzubauen und sich stärker auf das Modegeschäft zu konzentrieren. Die Aktien von L’Oréal zeigen sich vorbörslich fester, während Kering von der Aussicht auf Entlastung profitiert.

Ebenfalls im Fokus: Der Börsengang von Thyssenkrupp Marine Systems. Die Werft, bekannt für den Bau nicht-nuklearer U-Boote und Fregatten, wird heute erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt. Die Abspaltung gilt als Meilenstein im Konzernumbau von Thyssenkrupp. Aktionäre erhalten für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Mit prall gefüllten Auftragsbüchern und einer strategischen Neuausrichtung will das Unternehmen seine Position im globalen Rüstungsboom ausbauen.

