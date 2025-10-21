Märkte heute
Cleveland-Cliffs stark, Uber stabil, e.l.f. Beauty unter Druck
onvista · Uhr
Heute geht es um diese Werte: Friedrich Vorwerk, Jenoptik, Zions, Cleveland-Cliffs, Netflix, Cboe, Coty, Goldman Sachs, Uber, e.l.f. Beauty und MP Materials.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Cleveland-Cliffs: Rückenwind aus der Autoindustrie
Starkes Quartal, solide Margen und ein seltener Erde-Fokus: Was steckt hinter den neuen Zielen und dem optimistischen Ausblick?
Uber: Keine Angst vor Waymo
Während Waymo große Pläne ankündigt, bleibt Uber in einer anderen Liga. Warum die Konkurrenz kaum gefährlich wird.
e.l.f. Beauty: Ernüchterung nach der Milliarden-Übernahme
Die Zahlen der neu übernommenen Marke rhode enttäuschen - was das für die Profitabilität und die Aktie bedeutet.
