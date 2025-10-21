Werbung ausblenden
Märkte heute

Cleveland-Cliffs stark, Uber stabil, e.l.f. Beauty unter Druck

onvista · Uhr

Heute geht es um diese Werte: Friedrich Vorwerk, Jenoptik, Zions, Cleveland-Cliffs, Netflix, Cboe, Coty, Goldman Sachs, Uber, e.l.f. Beauty und MP Materials.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Cleveland-Cliffs: Rückenwind aus der Autoindustrie

Starkes Quartal, solide Margen und ein seltener Erde-Fokus: Was steckt hinter den neuen Zielen und dem optimistischen Ausblick?

Uber: Keine Angst vor Waymo

Während Waymo große Pläne ankündigt, bleibt Uber in einer anderen Liga. Warum die Konkurrenz kaum gefährlich wird.

e.l.f. Beauty: Ernüchterung nach der Milliarden-Übernahme

Die Zahlen der neu übernommenen Marke rhode enttäuschen - was das für die Profitabilität und die Aktie bedeutet.

