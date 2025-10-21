Werbung ausblenden
DAX® - 24.000er-Marke zurückerobert

Der DAX® ist überaus erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Wir belassen die strategische Absicherung zwar im Bereich der alten Ausbruchsmarken bei 23.300 Punkten, doch die zuletzt thematisierten Risiken sind gestern definitiv kleiner geworden. So konnten die deutschen Standardwerte mit einem Aufwärtsgap (23.988 zu 24.027 Punkte) zu Wochenbeginn den Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 23.997 Punkten) zurückerobern. Im Zusammenspiel mit der vorangegangenen Abwärtskurslücke entsteht sogar eine sog. „Inselumkehr“. Abgerundet wird der erfolgreiche Wochenstart durch einen „morning star“ aus Sicht der Candlestickanalyse bzw. durch eine klassische Konsolidierungsflagge (siehe Chart). Die Hochpunkte bei 24.639 bzw. 24.771 Punkten definieren nun die nächste Zielzone. Hier verläuft auch das obere Bollinger Band (akt. bei 24.779 Punkten). Aus der Höhe der angeführten Flagge ergibt sich perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 25.100 Punkten. Die Kombination aus der 50-Tage-Linie und der o. g. Kurslücke bietet sich unter Tradingaspekten als engmaschige Absicherung an.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



