DAX-FLASH: Leitindex knüpft an starken Wochenstart an - Zollstreit entspannter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China geben am Dienstag auch dem hiesigen Aktienmarkt erneut Auftrieb. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,24 Prozent höher auf 24.316 Punkte.

Damit dürfte der deutsche Leitindex an seinen starken Wochenauftakt anknüpfen und sich von der runden 24.000-Punkte-Marke weiter nach oben absetzen. Seit seinem Zwischentief vom Freitag hat der Dax per Schlussstand vom Vortag um rund 2,5 Prozent zugelegt und dabei die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend hinter sich gelassen.

Die Vorgaben von den Überseebörsen sind weiter positiv. In New York gab es am Vortag deutliche Gewinne. In Asien freuen sich die Anleger ebenfalls über die Annäherung im Zollstreit. In Japan steht der rekordhohe Leitindex Nikkei kurz vor der runden Marke von 50.000 Punkten. Mit Sanae Takaichi von der LDP bekommt das Land wohl die erste Regierungschefin. Sie gilt als Vertreterin einer expansiven Fiskalpolitik./ajx/jha/