Robuste Quartalsbilanzen und Ausblicke von US-Unternehmen haben am Dienstag neben einigen Einzelwerten auch den deutschen Gesamtmarkt angetrieben. Die Ergebnisse stimmten die Anleger mutig für die Berichtssaison, die in diesen Tagen zunächst in den Vereinigten Staaten Fahrt aufnimmt.

Am Mittwoch wird nach US-Börsenschluss mit SAP auch ein deutscher Technologie-Riese eine Duftmarke setzen. Während zum Beispiel die Aktien von MTU und Sartorius am Dienstag deutlich von den US-Vorgaben profitierten, setzte sich der Dax weiter von der 24.000-Punkte-Marke ab. Über diese war der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt schwungvoll zurückgekehrt.

Aus dem Handel ging er am Dienstag 0,3 Prozent höher bei 24.330 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen Werten konnte dem allerdings nicht folgen, indem er 0,23 Prozent auf 30.140,61 Zähler verlor.

"Die Spannung steigt vor der anstehenden Quartalsberichtssaison der Technologiegiganten", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Am Abend veröffentlichen mit Netflix und Texas Instruments zwei US-Technologiegrößen ihre Quartalsbilanzen. An den Weltbörsen blieb auch Hoffnung spürbar, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Lösung angestrebt wird.

Großer Rücksetzer beim Goldpreis

Eine außergewöhnliche Bewegung gab es beim Goldpreis. Die Notierung des Preises je Unze fiel in der Spitze um 275 Dollar oder mehr als sechs Prozent auf 4.081 Dollar. Am frühen Abend betrug das Minus noch knapp fünf Prozent.

Zuvor war der Goldpreis sechs Handelstage in Folge gestiegen. Damit hatte die Notierung für das Edelmetall den sechsten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht.

Auch hier spielte eine mögliche Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Rolle. US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Worten eine Vereinbarung beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. Gold, das als Krisenabsicherung gilt, war entsprechend weniger gefragt.

Luftfahrtaktien vorne

Besonders im Fokus standen am Dienstag Aktien aus der Luftfahrtbranche. Airbus-Titel erreichten ein neues Rekordhoch. Positive Nachrichten aus dem US-Luftfahrtsektor stützten außerdem die Aktien des Triebwerkbauers MTU, die sich mit fünf Prozent Kursplus an die Dax-Spitze setzten. Airbus gewann 1,8 Prozent und lag damit hinter Chipkonzern Infineon auf Platz drei im Dax.

Aus den USA war zuvor die Nachricht gekommen, dass mit für den Triebwerksbau bekannten Unternehmen GE Aerospace und RTX Corporation sowie dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Lockheed Martin gleich drei Branchenwerte ihre Jahresziele anhoben. Deren Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um ein bis nahezu fünf Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)