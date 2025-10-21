DAX startet unverändert – Allianz und American Express im Fokus

Der DAX zeigt sich heute zum Handelsstart nahezu unverändert. Die US-Indikationen deuten auf leicht negative Vorzeichen hin und der Nikkei notierte spürbar schwächer. Insgesamt bleibt das Bild von Zurückhaltung geprägt, während die Märkte auf neue Impulse warten.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus steht heute die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie dürfte erneut die Bedeutung geldpolitischer Unabhängigkeit betonen und Hinweise zur mittelfristigen Ausrichtung geben, nachdem die Debatte über divergierende Zinspfade Fahrt aufgenommen hat. Zudem veröffentlicht Kanada am Nachmittag die Inflationsdaten für September. Erwartet wird ein Anstieg der Teuerungsrate von 1,9 auf 2,3 Prozent.

Im Fokus:

American Express startet deutlich fester in den Tag. Der Zahlungsdienstleister überzeugte mit einem Rekordquartal: Der Nettogewinn stieg um 16 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie legte auf 4,14 Dollar zu und übertraf die Erwartungen klar. Auch die Erlöse erreichten mit 18,43 Milliarden Dollar einen Höchststand. Treiber waren robuste Ausgaben der Karteninhaber und eine wachsende Nachfrage nach Premium-Produkten, insbesondere bei Millennials und Gen Z, die inzwischen mehr als ein Drittel des Gesamtvolumens stellen.

Allianz zeigt sich ebenfalls stärker. Hintergrund sind neue Prognosen der Tochter Allianz Trade, die für 2026 ein Insolvenzgeschehen auf dem höchsten Niveau seit zwölf Jahren erwartet. Für das kommende Jahr wird ein globaler Anstieg um fünf Prozent prognostiziert, in Deutschland sollen die Fälle leicht zunehmen. Die Warnung vor Dominoeffekten und Risiken bei jungen Unternehmen unterstreicht die wachsende Unsicherheit im Unternehmenssektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FYH 10,18 23277,099699 Punkte 23,82 Open End DAX® Bear UG70PL 15,41 25812,703324 Punkte 14,44 Open End Gold Bull UN0QXW 17,33 4105,553534 USD 19,74 Open End DAX® Bear UG9LJN 2,72 24524,241833 Punkte 88,59 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG114W 15,57 22737,68863 Punkte 15,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siltronic AG Call UG7L8S 0,97 60,00 EUR 3,44 17.06.2026 Silber Call UG7SB3 4,91 51,00 USD 5,28 19.06.2026 LVMH SE Call UG8S25 0,61 610,00 EUR 5,37 17.06.2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Call UG6B7W 1,06 640,00 EUR 10,07 17.06.2026 Novo-Nordisk AS Call UG9R98 0,79 350,00 DKK 3,53 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 15,89 44,603288 USD 5 Open End Strategy Inc. Long HD6025 1,67 197,799539 USD 3 Open End RENK Group AG Long UG6ZVN 1,03 53,570168 EUR 5 Open End Rational AG Long HC15Z8 5,28 438,095148 EUR 3 Open End QUALCOMM Inc. Long HD3402 3,95 111,391242 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2025; 10:00 Uhr;

