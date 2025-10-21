Entspannung im Zollstreit dürfte Kurse weiter antreiben

Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag noch etwas weiter nach oben treiben. Der X-Dax indizierte für den Dax ein moderates Plus auf 24.293 Punkte. Damit ist das Rekordhoch bei 24.771 Punkten in Schlagdistanz.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

In New York gab es am Vortag deutliche Gewinne. In Asien freuen sich die Anleger ebenfalls über die Annäherung im Zollstreit. In Japan steht der rekordhohe Leitindex Nikkei kurz vor der runden Marke von 50.000 Punkten.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Die vorbörslichen Kursbewegungen hielten sich in Grenzen. Größere Ausschläge gab es in der dritten Reihe im SDax. Papiere von Friedrich Vorwerk stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um etwa 5,5 Prozent, nachdem der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur die Geschäftsziele für das laufende Jahr erneut erhöht hat. Auf Xetra verzeichneten die Papiere einen Anstieg von etwa 5,8 Prozent.

Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank ließ die Anteile des Cybersecurity-Anbieters Secunet um gut 4,5 Prozent auf Xetra zulegen.

Die Aktien von Formycon legten um circa 1,9 Prozent auf Xetra zu. Das Unternehmen bietet in Europa nach eigener Aussage ein erstes pharmazeutisches Nachahmerprodukt in einer Fertigspritze an.

Wall Street startet stark in die Woche

Gestützt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sind die US-Aktienmärkte mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet.

Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas milde gestimmt. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.706 + 1,12 Prozent S&P 500 6.735 + 1,56 Prozent Nasdaq 25.141 + 2,18 Prozent

Asiens Börsen verzeichnen Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag weiter zugelegt. Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten bereits in New York für eine freundliche Stimmung.

Mit Sanae Takaichi von der LDP bekommt Japan wohl die erste Regierungschefin. Sie gilt als Vertreterin einer expansiven Fiskalpolitik.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.141 - 0,08 Prozent Hang Seng 26.171 + 1,12 Prozent CSI 300 4.764 + 1,62 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 130,02 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,5789 - 0,005 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,986 - 0,002 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1634 - 0,07 Prozent Dollar in Yen 151,20 + 0,30 Prozent Euro in Yen 175,90 + 0,23 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 60,86 USD - 0,15 USD WTI 57,38 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG STARTET SECUNET MIT 'BUY' - ZIEL 233 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 33,70 (34,10) EUR - 'SELL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 275 (263) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 34,10 (66,80) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 21 (18,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT GOLDMAN SACHS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 750 (625) USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 157 (122) USD - 'NEUTRAL'

- WELLS FARGO SENKT CLEVELAND-CLIFFS AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 11 USD

- BARCLAYS HEBT BANKINTER AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 14,30 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 345 (305) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT GORE STREET ENERGY STORAGE FUND AUF 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 230 (240) EUR - 'OW'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 236 (229) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BE SEMICONDUCTOR AUF 147 (135) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 115 (143) EUR - 'NEUTRAL'

- PARETO HEBT AKER SOLUTIONS AUF 'BUY' - ZIEL 35 NOK- RBC SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 290 (310) SEK - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 318 (331) SEK - 'BUY'

Termine Unternehmen

00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Mensch und Maschine Software Q3-Zahlen

11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz (detailliert)

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25

08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 8/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

