Entspannung im Zollstreit dürfte Kurse weiter antreiben
Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag noch etwas weiter nach oben treiben. Der X-Dax indizierte für den Dax ein moderates Plus auf 24.293 Punkte. Damit ist das Rekordhoch bei 24.771 Punkten in Schlagdistanz.
Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weißen Haus.
In New York gab es am Vortag deutliche Gewinne. In Asien freuen sich die Anleger ebenfalls über die Annäherung im Zollstreit. In Japan steht der rekordhohe Leitindex Nikkei kurz vor der runden Marke von 50.000 Punkten.
Einzelwerte im vorbörslichen Überblick
Die vorbörslichen Kursbewegungen hielten sich in Grenzen. Größere Ausschläge gab es in der dritten Reihe im SDax. Papiere von Friedrich Vorwerk stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um etwa 5,5 Prozent, nachdem der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur die Geschäftsziele für das laufende Jahr erneut erhöht hat. Auf Xetra verzeichneten die Papiere einen Anstieg von etwa 5,8 Prozent.
Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank ließ die Anteile des Cybersecurity-Anbieters Secunet um gut 4,5 Prozent auf Xetra zulegen.
Die Aktien von Formycon legten um circa 1,9 Prozent auf Xetra zu. Das Unternehmen bietet in Europa nach eigener Aussage ein erstes pharmazeutisches Nachahmerprodukt in einer Fertigspritze an.
Wall Street startet stark in die Woche
Gestützt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sind die US-Aktienmärkte mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet.
Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas milde gestimmt. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant.
Asiens Börsen verzeichnen Gewinne
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag weiter zugelegt. Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten bereits in New York für eine freundliche Stimmung.
Mit Sanae Takaichi von der LDP bekommt Japan wohl die erste Regierungschefin. Sie gilt als Vertreterin einer expansiven Fiskalpolitik.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|49.141
|- 0,08 Prozent
|Hang Seng
|26.171
|+ 1,12 Prozent
|CSI 300
|4.764
|+ 1,62 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|130,02
|+ 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,5789
|- 0,005 Prozent
|10-jährige US-Anleihen
|3,986
|- 0,002 Prozent
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1634
|- 0,07 Prozent
|Dollar in Yen
|151,20
|+ 0,30 Prozent
|Euro in Yen
|175,90
|+ 0,23 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG STARTET SECUNET MIT 'BUY' - ZIEL 233 EUR
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 33,70 (34,10) EUR - 'SELL'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 275 (263) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 34,10 (66,80) EUR - 'BUY'
- UBS HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 21 (18,50) EUR - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN SENKT GOLDMAN SACHS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 750 (625) USD
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 157 (122) USD - 'NEUTRAL'
- WELLS FARGO SENKT CLEVELAND-CLIFFS AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 11 USD
- BARCLAYS HEBT BANKINTER AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 14,30 EUR
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 345 (305) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT GORE STREET ENERGY STORAGE FUND AUF 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 230 (240) EUR - 'OW'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 236 (229) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BE SEMICONDUCTOR AUF 147 (135) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 115 (143) EUR - 'NEUTRAL'
- PARETO HEBT AKER SOLUTIONS AUF 'BUY' - ZIEL 35 NOK- RBC SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 290 (310) SEK - 'OUTPERFORM'
- UBS SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 318 (331) SEK - 'BUY'
Termine Unternehmen
00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report
07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
09:00 DEU: Mensch und Maschine Software Q3-Zahlen
11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen
13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen
13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz (detailliert)
18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen
18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz
22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen
USA: Halliburton, Q3-Zahlen
Termine Konjunktur
00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25
08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 8/25
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25
11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig)
14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25
(mit Material von dpa-AFX)
