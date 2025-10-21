EQS-Adhoc: el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt

Werbung ausblenden

el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: el origen food GmbH / Schlagwort(e): Personalie
el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt

21.10.2025 / 18:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

el origen food GmbH

ISIN: DE000A352B09, WKN: A352B0 (Anleihe)

Schlagwort(e): Geschäftsführung

el origen food GmbH gibt die Bestellung von Hendrik Dettmann zu ihrem Geschäftsführer mit Wirkung zum 22.10.2025 bekannt

Hamburg, 21. Oktober 2025 – Die Gesellschafter der el origen food GmbH haben heute die Bestellung von Hendrik Dettmann zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 22.10.2025 mit einer unbefristeten Laufzeit beschlossen. Hendrik Dettmann folgt damit auf Gerrit Feuerriegel, der sein Amt als Geschäftsführer mit Wirkung zum 15.10.2025 niedergelegt hat.

Kontakt:

el origen food GmbH

Große Reichenstraße 27

20457 Hamburg

Deutschland

info@elorigenfood.com

https://www.elorigenfood.de/

Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

Ende der Insiderinformation

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:el origen food GmbH
Große Reichenstraße 27
20457 Hamburg
Deutschland
E-Mail:info@elorigenfood.com
Internet:https://www.elorigenfood.de/
ISIN:DE000A352B09
WKN:A352B0
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID:2216398
Ende der MitteilungEQS News-Service

2216398 21.10.2025 CET/CEST

