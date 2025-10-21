EQS-Adhoc: Janosch film & medien AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von EUR 5,00 je Aktie

EQS-Ad-hoc: Janosch film & medien AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Janosch film & medien AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von EUR 5,00 je Aktie



21.10.2025 / 16:15 CET/CEST

Der Vorstand der Janosch film & medien AG (die "Gesellschaft") hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. September 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 107.727 eigenen Aktien (dies entspricht ca. 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots anzubieten.

Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von EUR 5,00 je Aktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt voraussichtlich am 29. Oktober 2025, 0:00 Uhr (MEZ) und endet voraussichtlich am 18. November 2025, 24:00 Uhr (MEZ).

Der Vorstand plant, die im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Aktien einzuziehen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus, wird jedoch erwartet.

Die weiteren Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse https://janosch-medien.de/investor-relations-aktienrueckkauf-2025/) sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Kontakt:

Hans Häge

Janosch film & medien AG

Allee der Kosmonauten 26

12681 Berlin

Tel. 030 28093243

h.haege@janosch-medien.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Janosch film & medien AG Allee der Kosmonauten 26 12681 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 / 28093243 E-Mail: info@janosch-medien.de Internet: www.janosch-medien.de ISIN: DE000A0XFNB0 WKN: A0XFNB Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg

21.10.2025 CET/CEST