EQS-Adhoc: MBB SE steigert EBITDA im dritten Quartal um 80 % auf 67,4 Mio. € und erhöht Prognose auf 1,1-1,2 Mrd. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 15-17 %

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung
21.10.2025 / 08:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Berlin, 21. Oktober 2025 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA von 67,4 Mio. € erzielt und den Vorjahreswert von 37,4 Mio. € damit um 80 % erneut sehr deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 6,5 % auf 316,8 Mio. €. Die bereinigte EBITDA-Marge nahm signifikant um 8,7 Prozentpunkte auf voraussichtlich 21,2 % zu. Kerntreiber dieser Entwicklung war insbesondere die erneut starke operative Entwicklung bei Friedrich Vorwerk sowie DTS. Bezogen auf die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 wuchs das bereinigte EBITDA verglichen zum Vorjahr um 54 % auf 143,7 Mio. € und damit deutlich stärker als der Umsatz, welcher um 12,8 % auf 862,3 Mio. € zulegte. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte damit 16,7 %. Darüber hinaus lag die Nettoliquidität der Gruppe zum Ende des dritten Quartals bei 526,9 Mio. € (31. Dezember 2024: 553,9 Mio. €), wovon 317,6 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2024: 280,8 Mio. €).

Vor dem Hintergrund der sehr starken Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, erhöht die MBB ihre Prognose auf einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd. € (zuvor: 1,0 bis 1,1 Mrd. €) mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 % (zuvor: 11 bis 14 %).

Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 13. November 2025 unter www.mbb.com veröffentlicht.

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Kontakt:

Torben Teichler

Ende der Insiderinformation

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0) 30 844 15 330
Fax:+49 (0) 30 844 15 333
E-Mail:anfrage@mbb.com
Internet:www.mbb.com
ISIN:DE000A0ETBQ4
WKN:A0ETBQ
Indizes:SDAX, PXAP
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2215880
Ende der MitteilungEQS News-Service

2215880 21.10.2025 CET/CEST

