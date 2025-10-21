EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer veröffentlicht Q3 2025 Ergebnisse und passt Prognose für 2025 an

EQS-Ad-hoc: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

TeamViewer SE: TeamViewer veröffentlicht Q3 2025 Ergebnisse und passt Prognose für 2025 an



21.10.2025 / 23:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Göppingen, 21. Oktober 2025 – Im dritten Quartal 2025 erzielte TeamViewer auf Pro-forma-Basis einen Umsatz von 192,0 Mio. EUR (+4 % währungsbereinigt ggü. Vorjahr), einen Annual Recurring Revenue (ARR) von 756,8 Mio. EUR (+4% währungsbereinigt ggü. Vorjahr), sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 46%. Auf Grundlage dieser Ergebnisse und nach einer umfassenden Bewertung der bestehenden Vertriebspipeline für das vierte Quartal 2025 hat die Unternehmensführung beschlossen, die Pro-forma-Jahresprognose 2025 wie folgt anzupassen:

Basierend auf den der Prognose zugrunde gelegten Wechselkursen* wird der ARR nun im Bereich von 780 Mio. EUR – 800 Mio. EUR erwartet (zuvor: 815 Mio. EUR – 840 Mio. EUR).

Trotz dieses ARR-Rückgangs wird ein Gesamtjahresumsatz innerhalb der ursprünglichen Prognosespanne für 2025 erwartet (778 Mio. EUR – 797 Mio. EUR)*, wenn auch am unteren Ende.

Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wird auf rund 44% angehoben (zuvor: rund 43%)*, was auf konsequentes Kostenmanagement zurückzuführen ist.

Das Management ist weiterhin fest entschlossen, das ARR-Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus zu beschleunigen. Die reduzierten ARR-Erwartungen für 2025 wirken sich jedoch auf den Umsatz im Jahr 2026 aus: Nach vorläufiger Einschätzung wird der Umsatz 2026 im Jahresvergleich um 2 – 6% wachsen, also auf 790 Mio. EUR – 825 Mio. EUR (zuvor: 850 Mio. EUR – 870 Mio. EUR)*.

Alle genannten Zahlen basieren auf den der Prognose zugrunde gelegten Wechselkursen*. Die offizielle Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie der weitere Ausblick für die Jahre 2027-2029 werden, einschließlich von Aktualisierungen für Wechselkurse, mit der Veröffentlichung der Q4-/FY-2025-Ergebnisse bekannt gegeben.

Anlässlich der heutigen Mitteilung wird TeamViewer die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 in unmittelbarem Anschluss an diese Veröffentlichung publizieren.

Kontakt:

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

* Basierend auf Annahmen zu den wichtigsten Wechselkursen im vierten Quartal 2024: EUR/USD 1,05; EUR/CAD 1,49; EUR/JPY 161,0; EUR/AUD 1,65.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft.

Dieses Dokument enthält alternative Leistungskennzahlen (APM), die nicht nach IFRS definiert sind, wie Annual Recurring Revenue (ARR) oder bereinigtes EBITDA. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen (APM) finden sich in der regelmäßigen Finanzberichterstattung der Gesellschaft.

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer SE Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen Deutschland Telefon: +49 7161 60692 50 Fax: +49 7161 60692 335 E-Mail: ir@teamviewer.com Internet: ir.teamviewer.com ISIN: DE000A2YN900 WKN: A2YN90 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2216474

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216474 21.10.2025 CET/CEST