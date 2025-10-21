EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.heidelberg.com/bericht/q2/2526

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.heidelberg.com/report/q2/2526

Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52–60 69115 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelberg.com

