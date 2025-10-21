EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort:
https://www.heidelberg.com/bericht/q2/2526
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort:
https://www.heidelberg.com/report/q2/2526
