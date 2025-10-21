Werbung ausblenden

EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.10.2025 / 10:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.heidelberg.com/bericht/q2/2526

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.heidelberg.com/report/q2/2526

21.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelberg.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2216150 21.10.2025 CET/CEST

Heidelberger Druckmaschinen

