EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.10.2025 / 15:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet:www.patrizia.ag
Patrizia SE

