EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.10.2025 / 15:42 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

21.10.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Unternehmen: PATRIZIA SE Fuggerstraße 20 86150 Augsburg Deutschland Internet: www.patrizia.ag

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216316 21.10.2025 CET/CEST