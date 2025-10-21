EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
21.10.2025 / 15:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort:
https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort:
https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort:
https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort:
https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2216322 21.10.2025 CET/CEST