EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026

Ort:

https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

