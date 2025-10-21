Werbung ausblenden

EQS-CMS: CERDIOS SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CERDIOS SE / Herkunftsstaat
CERDIOS SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.10.2025 / 11:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CERDIOS SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Liechtenstein der Herkunftsstaat ist.

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:CERDIOS SE
Neugasse 17
9490 Vaduz
Liechtenstein
Internet:www.cerdios.li
Ende der MitteilungEQS News-Service

2216170 21.10.2025 CET/CEST

