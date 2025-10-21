EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 20
Im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 17. Oktober 2025 wurden insgesamt 714.078 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
|Datum
|Handelsplatz
|Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)
|Gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes Volumen (€)
|13.10.2025
|XETR
|139.794
|40,7105
|5.691.077,14
|14.10.2025
|XETR
|145.870
|40,6873
|5.935.063,58
|15.10.2025
|XETR
|141.733
|40,7947
|5.781.960,95
|16.10.2025
|XETR
|142.755
|41,3267
|5.899.598,80
|17.10.2025
|XETR
|143.926
|40,9608
|5.895.321,05
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 erworben wurden, beträgt 8.528.058 Stück.
