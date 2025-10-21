Werbung ausblenden

EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.10.2025 / 18:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Günter
Nachname(n):Müller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NFON AG

b) LEI

391200FZ5TRMIHIK0S97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0N4N52

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,750000 EUR36.259,50 EUR
5,600000 EUR1.472,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,743995 EUR37.732,30 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NFON AG
Zielstattstr. 36
81379 München
Deutschland
Internet:https://corporate.nfon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101368 21.10.2025 CET/CEST

NFON

