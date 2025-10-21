EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.10.2025 / 18:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Uwe Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viromed Medical AG

b) LEI

894500XR05MYCVCCR171

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3MQR65

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,62 EUR 9.050,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,62 EUR 9.050,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viromed Medical AG Hauptstraße 105 25462 Rellingen Deutschland Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101366 21.10.2025 CET/CEST