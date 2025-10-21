EQS-News: BIKE24 setzt profitablen Wachstumskurs fort und erhöht seine Umsatz- und Ergebnisprognose

EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

BIKE24 setzt profitablen Wachstumskurs fort und erhöht seine Umsatz- und Ergebnisprognose – Optimiertes Sortiment und Verfügbarkeit zeigen Wirkung

Dresden, 21.Oktober 2025

– Die Umsatzentwicklung von BIKE24 im aktuellen Geschäftsjahr bleibt trotz eines angespannten Marktumfelds auf einem hohen Niveau. Sowohl das dritte Quartal 2025 als auch die aktuellen Umsätze zeigen eine erhöhte Dynamik.

„Unsere Strategie, Sortimentstiefe und -breite gezielt zu optimieren und an die Marktentwicklung anzupassen, hat sich klar ausgezahlt“, sagt Andrés Martin-Birner, Chief Executive Officer. „Kundinnen und Kunden finden bei uns heute schneller das passende Produkt – zu einem fairen Preis und mit zuverlässiger Lieferverfügbarkeit.“

Neben dem Umsatzwachstum tragen auch eine verbesserte operative Effizienz und schlankere Strukturen maßgeblich zu einer Ergebnissteigerung bei.

Im Vergleich zum Vorjahr erwartet BIKE24 nun für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von EUR 278 Mio. bis EUR 288 Mio. (zuvor: EUR 248 Mio. bis EUR 261 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von voraussichtlich EUR 12,5 Mio. bis EUR 13,5 Mio. (zuvor: EUR 7,0 Mio. bis EUR 12,1 Mio.).

Um den Wachstumskurs fortzusetzen, plant BIKE24, die begonnenen Maßnahmen in den kommenden Monaten weiter auszubauen. Dazu zählen unter anderem weitere Optimierungen des Produktangebots sowie eine engere Verzahnung von Einkauf, Logistik und Prozess Management. Diese Initiativen sollen nicht nur die Produktverfügbarkeit weiter erhöhen, sondern auch die Kostenstruktur nachhaltig optimieren.

Die vollständigen Informationen zum dritten Quartal 2025 wird BIKE24 am 12. November 2025 veröffentlichen.

Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 70.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit zehn lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), Niederlanden (bike24.nl), Luxemburg (bike24.lu), Belgien (bike24.be), Polen (bike24.pl) und Finnland (bike24.fi) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Pressekontakt:

E-mail: presse@bike24.net

Investor Relations:

E-mail: ir@bike24.net

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

