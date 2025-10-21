Werbung ausblenden

EQS-NVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.10.2025 / 15:28 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)21.10.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

284299
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

21.10.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet:www.accentro.ag
Ende der Mitteilung

2216310 21.10.2025 CET/CEST

