EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
21.10.2025 / 09:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Covestro AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|16.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,59 %
|2,55 %
|5,14 %
|189000000
|letzte Mitteilung
|2,42 %
|2,50 %
|4,92 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006062144
|0
|4894430
|0,00 %
|2,59 %
|Summe
|4894430
|2,59 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Internes Recht auf Rückruf verliehener Aktien
|n/a
|n/a
|4629462
|2,45 %
|Summe
|4629462
|2,45 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|17.11.2025 - 17.09.2031
|17.11.2025 - 17.09.2031
|Bar
|181910
|0,10 %
|Call Optionen mit Barausgleich
|02.01.2099
|02.01.2099
|Bar
|550
|0 %
|Summe
|182460
|0,10 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Bank, National Association
|%
|%
|%
|J.P. Morgan International Finance Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Capital Holdings Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities plc
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Holdings LLC
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Holdings LLC
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Financial Investments Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Markets Limited
|%
|%
|%
|Almea 2 Segregated Portfolio Company
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Bank, National Association
|%
|%
|%
|J.P. Morgan International Finance Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Structured Products B.V.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|20.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
